ظرفیت صنایع تبدیلی کشاورزی در زنجان به ۶۴۸هزار افزایش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین جعفری ظهر دوشنبه در مراسم افتتاح پروژه مرغ تخم‌گذار در روستای کشک آباد شهرستان خدابنده، افزود: پروژه مرغ تخم‌گذار خدابنده پنجمین واحد مرغ تخم‌گذار در شهرستان خدابنده است.

وی اظهار کرد: استان زنجان در مجموع ۱۷ واحد مرغ تخم‌گذار دارد و نسبت به استان‌های کشور تراکم کمتری در واحدهای تخم‌گذار دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان به افزایش تولید محصولات زراعی اشاره کردو گفت: در شهرستان خدابنده ۵۰ نوع محصول مختلف و ۷۰۰ هزار تن محصولات زراعی تولید می‌شود.

جعفری تاکید کرد: بیشترین سطح تجهیزات سیستم آبیاری نوین در شهرستان خدابنده بوده و هفته گذشته ۱۶۸ میلیارد ریال برای توسعه آبیاری نوین در استان توسط بانک کشاورزی به پیمانکار پرداخت شده است.

وی افزود: کار تجهیز ۵ هزار هکتار از اراضی استان به سیستم آبیاری نوین پس فصل سرما آغاز می شود و در حال حاضر ۶۰ درصد از اراضی شهرستان خدابنده و ۴۵ درصد از اراضی استان به این سیستم تجهیز شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان تصریح کرد: طی سال جاری در بخش صنایع تکمیلی و تبدیلی ظرفیت استان ۲۲۸ هزار تن بوده که به ۶۴۸ هزار تن افزایش پیدا کرده است.

جعفری گفت: شهرستان خدابنده دارای مناطق بکر و مناسب کشاورزی است و موردی از آنفلوآنزای مرغی استان زنجان، در این شهرستان مشاهده نشده است.