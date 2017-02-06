رئیس مجلس ملی «بلاروس» با ظریف دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه، بعد از ظهر دوشنبه «میخائیل میاسنیکوویچ» رئیس مجلس شورای ملی جمهوری بلاروس با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در محل وزارت امورخارجه دیدار و گفتگو کرد.

در این ملاقات، رئیس مجلس شورای ملی جمهوری بلاروس ضمن ابراز خرسندی از سفر به کشورمان گفت: ما برای توسعه روابط بین دو کشور اهمیت ویژه ای قائل هستیم و برنامه های زیادی برای افزایش روابط در زمینه های مختلف تدارک دیده ایم.

وی افزود: شرکت های زیادی از بلاروس در ایران و نیز شرکت های ایرانی در بلاروس در حال فعالیت هستند. مقامات بلاروسی علاقمند هستند که مناسبات اقتصادی تهران - مینسک بیش از پیش توسعه یابد و از افزایش فعالیت شرکت های ایرانی در بلاروس حمایت می نمایند.

وزیر امور خارجه کشورمان نیز با اشاره به روابط بسیارخوب بین دو کشور اظهار داشت: مناسبات پارلمانی ایران و بلاورس در سطح خوبی قرار دارد و لازم است تلاش شود که مناسبات در ابعاد دیگر نیز گسترش یابد. در حال حاضر با رفع تحریم ها دیگر مشکلی برای توسعه همکاری های اقتصادی و بانکی بین دو کشور وجود ندارد و طرفین قادر هستند بر اساس منافع مشترک روابط اقتصادی خود را افزایش دهند.

همکاری های علمی و فرهنگی و ارتباط میان دانشگاههای دو کشور و تبادل دانشجو نیز از دیگر محورهای گفتگوهای دو مقام بود.