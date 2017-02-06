  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۱۸ بهمن ۱۳۹۵، ۱۵:۲۶

عصر امروز؛

رئیس مجلس ملی «بلاروس» با ظریف دیدار کرد

رئیس مجلس ملی «بلاروس» با ظریف دیدار کرد

رئیس مجلس ملی بلاروس، امروز با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و رابزنی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه، بعد از ظهر دوشنبه «میخائیل میاسنیکوویچ» رئیس مجلس شورای ملی جمهوری بلاروس با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در محل وزارت امورخارجه دیدار و گفتگو کرد.

در این ملاقات، رئیس مجلس شورای ملی جمهوری بلاروس ضمن ابراز خرسندی از سفر به کشورمان گفت:  ما برای توسعه روابط بین دو کشور اهمیت ویژه ای قائل هستیم و برنامه های زیادی برای افزایش روابط در زمینه های مختلف تدارک دیده ایم.  

وی افزود: شرکت های زیادی از  بلاروس در ایران و نیز شرکت های ایرانی در بلاروس در حال فعالیت هستند. مقامات بلاروسی علاقمند هستند که مناسبات اقتصادی تهران - مینسک بیش از پیش توسعه یابد و از افزایش فعالیت شرکت های ایرانی در بلاروس حمایت می نمایند.

وزیر امور خارجه کشورمان نیز با اشاره به روابط بسیارخوب بین دو کشور اظهار داشت: مناسبات پارلمانی ایران و بلاورس در سطح خوبی قرار دارد و لازم است تلاش شود که مناسبات در ابعاد دیگر نیز گسترش یابد. در حال حاضر با رفع تحریم ها دیگر مشکلی برای توسعه همکاری های اقتصادی و بانکی بین دو کشور وجود ندارد و طرفین قادر هستند بر اساس منافع مشترک روابط اقتصادی خود را افزایش دهند.

همکاری های علمی و فرهنگی و ارتباط میان دانشگاههای دو کشور و تبادل دانشجو نیز از دیگر محورهای گفتگوهای دو مقام بود.

کد مطلب 3898983
محمد مهدی ملکی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها