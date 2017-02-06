به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، علی خدایی اظهار داشت: دو خطه کردن محور زنجان-قزوین و زنجان-تهران یکی از خواسته های مردم این سه استان بوده است و عملیات این پروژه در چهار قطعه توسط چهار پیمانکار آغاز و پیش‌بینی می‌شود که اجرای آن تا پایان ۹۶ به بهره‌برداری برسد.

مدیرکل راه آهن شمال غرب با اشاره به اهداف دوخطه کردن این محور بیان کرد: قابلیت جابه‌جایی بار و مسافر، ارتقای ایمنی، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و کاهش آلاینده‌ها مهمترین اهداف این پروژه محسوب می‌شود.

به گفته وی چهار قطعه این پروژه شامل قزوین- سیاه باغ، سیاه باغ- زرین دژ، زرین دژ- سلطانیه، سلطانیه- زنجان می‌شود و انتظار می‌رود با بهره‌برداری از این پروژه سرعت قطارهای مسافربری به ۲۰۰ کیلومتر در ساعت و میزان حمل بار محوری برای قطارهای باری به ۳۰ تن برسد.

خدایی در ادامه به پروژه توسعه ایستگاه زنجان اشاره کرد و گفت: این پروژه به مساحت اعیانی ۸ هزار و ۴۰۰ متر مربع در سه طبقه به صورت سازه اسکله بتونی با نمای شیشه اسپایدر و کامپوزیت ساخته شده است و دارای تاسیسات شامل چیلر تراکمی و هواساز و فن کوئل، همچنین تاسیسات حرارتی شامل سیستم حرارت مرکزی است.

مدیرکل راه آهن شمال غرب یادآورشد: سالن‌های انتظار، رستوران، نمازخانه، سرویس‌های بهداشتی عمومی، صندوق امانات، اتاق مادر و کودک، پارکینگ، فروشگاه محوطه، آژانس مسافری، ۵ دستگاه آسانسور بار و مسافر، سیستم اعمال و اطفای حریق از جمله فضاهای رفاهی و خدماتی این پروژه محسوب می‌شود.