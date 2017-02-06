به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم نکوداشت آیت الله سید هاشم حمیدی؛ امام جماعت مسجد انصارالحسین (ع) در بیست و چهارمین همایش ستارگان محراب، ۱۷ بهمن ماه، بعد از اقامه نماز مغرب و عشاء در مسجد انصار الحسین (ع) در خیابان پنجم نیروی هوایی با حضور حجت الاسلام و المسلمین حاج علی اکبری، رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد، علما و ائمه جماعات تهران برگزارشد.

در این مراسم نکوداشت، آیت الله محمد عندلیب همدانی، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با تبیین معیارهای زیبایی و ارزش انسانها گفت: ایمان، علم، دانش، عفت، حیا، صبر و ورع اموری است که ارزش انسان ها وابسته به آنها است و شغل و ظاهر انسان ها معیاری برای ارزش نیست.

وی افزود: باید در پی تحقق زیبایی ها در وجود خود باشیم و تجلیل و تکریم از کسانی که دراین مسیر کوشش کرده اند، وزیبایی علم، تقوا، ایمان وورع را در وجود خود محقق کردند، را مورد توجه قرار دهیم.

آیت الله عندلیب همدانی با اشاره به اهداف برگزاری چنین مراسم های بزرگداشتی برای علما بیان کرد: تکریم این اسوه های زیبا، درسی برای آیندگان است تا راه و روش خود را پیدا کنند و در مسیر رشد و تکامل قرار گیرند و مردم و بویژه جوانان چنین اسوه های معنوی را درک و زندگی برای آنها مفهوم یابد و از عبث و لهو خارج شوند و باید گفت، تشکر از برگزار کنندگان چنین برنامه های سازنده و مقدسی لازم است، زیرا که زمینه آشنایی با چنین علما و چهره های نورانی را برای همگان فراهم کرده اند.

این استاد حوزه علمیه قم با اشاره به اینکه تکریم عالم، سخن جاودانه نبی مکرم اسلام(ص) بوده است، اظهار کرد: آیت الله حمیدی از جمله شخصیت هایی است که در خانواده ای متدین و اصیل پرورش یافت، در تهران وقم از محضر علما و بزرگانی همچون امام خمینی(ره) و علامه طباطبایی(ره) بهره برد و شاکله قرآنی، سیاسی وعلمی ایشان را همین بزرگان تعیین کردند.

وی ادامه داد:ارزش آیت الله حمیدی تنها به جهت علمش نیست، بلکه یکی از معیارهای ارزشی وی علم او است، ایشان دارای زیبایی اخلاق، رفتارالهی و انسانی، تبلیغ، زهد و ورع است و اگراین ویژگی ها را در مورد آیت الله حمیدی بیان کردم به دلیل آن است که در وجود او این ویژگی ها را ازنزدیک مشاهده کرده ام، به همین دلیل باید از چنین بزرگی تجلیل کرد که برای طلابی امثال بنده الگو باشند که زندگی خود را بر اساس معیاری که آنها تعریف کردند، تعریف کنیم. البته ارزش چنین افرادی را خداوند بهتر می داند وهمین کافی است و بیان ارزش های افرادی همانند آیت الله حمیدی از سوی افرادی همانند من قابل گفتن نیست.

سخنران بیست و چهارمین همایش ستارگان محراب، نیم قرن خدمت به مردم، ناشر اخلاق، معلم مخلص،عالم متقی، زاهد،مولف، مدرس و مبلغ، خدمت در سنگر مجلس شورای اسلامی، دوسال امامت جمعه در همدان، تربیت فرزندی که داوطلبانه در جبهه ها حق علیه باطل حضور داشت و به شهادت رسید و دل باخته امام خمینی(ره) را از دیگر ویژگی های اخلاقی آیت الله حمیدی برشمرد.

بنابراین گزارش، در ادامه این برنامه نکوداشت که به همت مرکز رسیدگی به امور مساجد برگزار شد، حجت الاسلام و المسلمین کرمانی، مدیر ناحیه شهید بهشتی مرکز رسیدگی به امور مساجد گفت: سلسله برنامه های بزرگداشت ائمه جماعات استان تهران« ستارگان محراب» از دو سال قبل در حال برگزاری است و تاکنون ۲۴ برنامه بزرگداشت برای تجلیل از علمای مفاخر برگزار شده است.

وی افزود: از امسال تجلیل از ائمه جماعات احیای تهران نیز در دستور کار مرکز رسیدگی به امور مساجد قرار گرفت و در همین راستا مراسم بزرگداشتی برای آیت الله سید هاشم حمیدی برگزار کردیم تا بتوانیم دینمان را نسبت به خدمات این عالم بزرگ ادا کنیم.

در این مراسم تقدیر نامه ای از سوی رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد به آیت الله حمیدی اهدا شد.