به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا ملکشاهی راد در جلسه شورای برنامه ریزی لرستان در سخنانی اظهار داشت: در بحث توزیع اعتبارات، مطالبه گری باید داشت که یک حق است.

وی لازمه مطالبه گری را داشتن اطلاعات و دانش دانست و افزود: برای اینکه بتوانیم حق خود را بگیریم بابد بدانیم بودجه کشور چقدر است.

برنده میدان بودجه ریزی کسی است که دانش داشته باشد

نماینده مردم خرم آباد در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه باید مهارت مطالبه گری را تقویت کرد گفت: میدان بودجه ریزی میدان رقابتی بوده و برنده این میدان کسی است که دانش بیشتری داشته باشد.

ملکشاهی راد تفاوت بودجه استان ها را به دلیل توزیع ناعادلانه بودجه خواند و اظهار داشت: باید ظرفیت بودجه سال ۹۶را بسنجیم و همچنین ظرفیت برنامه ششم توسعه را پیدا کنیم که لازمه این کار آموزش است و موجب مطلع شدن همگان می شود.

وی در ادامه سخنان خود به موضوع خارج شدن لرستان از بین استان های محروم اشاره کرد و گفت: این موضوع خلاف منطق بودجه است.

نماینده مردم خرم آباد و دوره چگنی در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه امسال هفت استان کشور برای پیش بینی شاخص های توسعه روستایی در گرفته شد به طوری که برای هر استان ۱۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شد گفت: با پیگیری ای صورت گرفته در نهایت این شاخص شامل حال همه استان های کشور از جمله لرستان شد.

سهم لرستان از تخصیص بودجه کاهش یافت

ملکشای راد در ادامه سخنان خود بودجه عمرانی و تملک دارایی کشور را ۶۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: همچنین بودجه عمومی کشور نیز ۳۱۵ میلیارد تومان بوده که در بودجه سال آینده حدود هزار میلیارد تومان برای لرستان پیش بینی شده است.

وی با اشاره به اینکه تخصیص اعتبارات پایین بوده که در این راستا استاندار لرستان و هچنین نمایندگان باید تلاش خود را به کار گرفته تا به ۱۰۰ درصد برسند عنوان کرد: در سال ۷۶ حدود ۴۵ درصد بودجه به لرستان تخصیص یافت و این عدد طی امسال به ۱۳ درصد کاهش یافته است.

نماینده مردم خرم آباد و دوره چگنی در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در مجموع بودجه استان های کشور ۲۶ هزار میلیارد تومان بوده که از این میزان سهم لرستان هزار میلیارد تومان بوده است گفت: در این راستا باید شرایط استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی نیز برای لرستان فراهم شود.

ملکشاهی راد همچنین با تاکید بر اینکه در حوزه شرکت ای دانش بنیان اعتبارات خوبی پیش بینی شده است گفت: همچنین بحث همسان سازی بازنشستگان یکی از اقدامات مطلوب صورت گرفته که بر اساس سال آیند مقرر شده که دستگاههای اجرایی احکام بازنشستگان را بر اساس برنامه ششم توسعه صادر کنند.