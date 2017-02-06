  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۸ بهمن ۱۳۹۵، ۱۵:۵۸

سه پروژه آب و فاضلاب شهرستان قشم به بهره برداری رسید

سه پروژه آب و فاضلاب شهرستان قشم به بهره برداری رسید

قشم - سه پروژه آب و فاضلاب شهرستان قشم در مجموع با اعتبار ۹۵ میلیارد ریال به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، قائم مقام مدیرعامل آبفای هرمزگان ظهر دوشنبه در مراسم افتتاح سه پروژه آب و فاضلاب در شهر قشم گفت: در این شهرستان دو پروژه آبرسانی شامل؛ اجرای خط انتقال آب و اجرای شبکه آب از درگهان به شهرک مسکونی سپاه و مسکن مهر طولا در مجموع به طول ۲۵.۷ کیلومترو با اعتباری برابر ۷۱ میلیارد ریال اجرا شده است.

جواد منصوری افزود: همچنین  یک پروژه اجرای شبکه اصلی و فرعی فاضلاب شهرک شهرک مسکونی سپاه و مسکن مهر طولا نیز به طول ۶ کیلومتر و با اعتبار ۲۴ میلیارد ریال بهره برداری شده است.

وی هدف از اجرای این پروژه ها را تامین آب شرب شهرک سپاه و مسکن مهر طولا، جمع آوری و تصفیه فاضلاب خانگی و بالا رفتن سطح بهداشت عمومی و بهبود محیط زیست شهروندان عنوان کرد.

کد مطلب 3899021

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها