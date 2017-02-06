سه پروژه آب و فاضلاب شهرستان قشم به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، قائم مقام مدیرعامل آبفای هرمزگان ظهر دوشنبه در مراسم افتتاح سه پروژه آب و فاضلاب در شهر قشم گفت: در این شهرستان دو پروژه آبرسانی شامل؛ اجرای خط انتقال آب و اجرای شبکه آب از درگهان به شهرک مسکونی سپاه و مسکن مهر طولا در مجموع به طول ۲۵.۷ کیلومترو با اعتباری برابر ۷۱ میلیارد ریال اجرا شده است.

جواد منصوری افزود: همچنین یک پروژه اجرای شبکه اصلی و فرعی فاضلاب شهرک شهرک مسکونی سپاه و مسکن مهر طولا نیز به طول ۶ کیلومتر و با اعتبار ۲۴ میلیارد ریال بهره برداری شده است.

وی هدف از اجرای این پروژه ها را تامین آب شرب شهرک سپاه و مسکن مهر طولا، جمع آوری و تصفیه فاضلاب خانگی و بالا رفتن سطح بهداشت عمومی و بهبود محیط زیست شهروندان عنوان کرد.