همایش ماندگاری انقلاب اسلامی در پرتو وحدت، بصیرت و ولایت برگزارشد

به گزارش خبرنگار مهر، همایش "ماندگاری انقلاب اسلامی در سایه وحدت، بصریت و ولایت" به همت سپاه حضرت نبی اکرم(ص) کرمانشاه و شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان امروز دوشنبه در مجتمع بعثت کرمانشاه برگزار شد.

حجت الاسلام عبدالهی در این همایش، انقلاب اسلامی ایران را نعمت خداوند متعال دانست و افزود: اقامه نماز، زکات، امر به معروف و نهی از منکر در دین اسلام مورد تاکید است.

وی تقوا را از صفات بارز امام راحل عظیم الشأن دانست و بیان کرد: کار و تلاش، اتحاد و بصیرت شکرانه نعمت خداوند است و همه باید عادل باشیم.

در این همایش از جمعی از چهره های برجسته مبارزین انقلاب تجلیل بعمل آمد.

خانواده های شهید والامقام صادق صابون پز، شهید مصطفی امامی، شهید سید سعید جعفری در این همایش مورد تجلیل قرار گرفتند.

همچنین ماموستا ملا محمد محمدی امام جمعه اهل سنت کرمانشاه، ماموستا ملا قادر قادری امام جمعه پاوه، حاج علی احمد باباخاص، حاج نصرت رشیدی، شاعر انقلابی محمد جواد محبت از دیگر چهره های انقلابی بودند که در مراسم امروز مورد تجلیل قرار گرفتند.