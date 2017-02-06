به گزارش خبرنگار مهر، غلام رضا سلیمانی در جلسه شورای برنامه ریزی لرستان در سخنانی با اشاره به اختصاص ۸۰۰ میلیون تومان برای ساماندهی مساجد تاریخی اظهار داشت: همچنین برای مرمت آثار تاریخی استان نیز ۵۰ میلیون تومان اعتبار اختصاص پیدا کرده است.

وی با بیان اینکه برای مرمت باغات تاریخی و آرامگاهای مفاخر استان ۱۰۰ میلیون تومان اعتبار طی امسال پیش بینی شده است گفت: همچنین برای ایجاد سیستم حفاظتی موزه های استان ۱۵۰ میلیون تومان اعتبار پیش بینی شده است.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان از پیش بینی ۹۳۶ میلیون تومان اعتبار برای خرید ابنیه و حریم های آثار تاریخی لرستان خبر داد و گفت: همچنین برای احداث و مرمت موزه ها و کاخ موزه ها نیز ۵۰ میلیون تومان اختصاص پیدا کرده است.

سلیمانی با اشاره به اینکه برای حفاظت از بافت های تاریخی استان ۳۰۰ میلیون تومان اعتبار پیش بینی شده است گفت: همچنین برای طرح جامع بهسازی شهر خرم آباد ۱۸۰ میلیون تومان اعتبار پیش بینی شده است.

وی از اختصاص ۱۲۰ میلیون تومان برای مرمت روستاهای تاریخی استان خبر داد و گفت: همچنین برای مطالعه و ایجاد زیر ساخت های گردشگری در استان نیز ۳۸۸ میلیون تومان پیش بینی شده است.