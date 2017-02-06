کمیسیون ها حیات خلوت بعضی از اعضای شورای شهر تبریز شده است

اسماعیل چمنی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تبریک ایام دهه فجر، سپاس از زحمات اصحاب رسانه و خبر برای تنویر افکار عمومی و انتقاد از رویکرد سودجویانه بعضی از نمایندگان مردم درشورای اسلامی شهر تبریز، ابراز داشت: کمیسیون ها در حال حاضر حیات خلوت بعضی از اعضای شورا شده و جلسه بعضی از کمیسیون های شورای شهر به محفل رایزنی های انتخاباتی تبدیل شده است و نمی توان مشروعیتی برای این جلسات قائل شد.

رئیس کمیسیون سرمایه گذاری شورای شهر تبریز با تکیه بر مصوبه الحاق روستاهای حومه به این شهر با هدف بهره مندی مردم این روستاها از خدمات گسترده شهرداری، تصریح کرد: این مصوبه با نظر به افزایش ظرفیت تغییر کاربری های عمومی این شهر صورت گرفته است و ضرورت دارد از بهره جویی انتخاباتی بعضی از اعضای شورا در جلسات کمیسیون ها جلوگیری شود.

وی در ادامه همین بحث، دعوت از نمایندگان اهالی روستاهای ملحق شده در جلسات کمیسیون های شورا و حضور اعضای غیر عضو در این کمیسیون ها را توهین به شعور مردم دانست و گفت: حضور افرادی که عضو این کمیسیون ها نیستند، اهانت به شعور عموم و دیگر اعضای پارلمان محلی شهر تبریز محسوب می شود.

رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و مشارکت مردمی شورای اسلامی شهر تبریز با یادآوری اینکه مصوبات شورا بر اساس قانون با حضور شهردار و کارشناسان شهرداری در صحن علنی شورا و تنویر افکارعمومی از طریق رسانه ها صورت می گیرد، گفت: شورای شهر همچنان که از نامش پیداست، یک پارلمان محلی است و با تصمیم گیری جمعی نمایندگان مردم اداره می شود و هر گونه سوء استفاده، تک محوری و تحرکات انتخاباتی برای خود تبلیغی؛ اصالت و جایگاه این نهاد مردمی را زیر سوال می برد. از این رو، جا دارد سوال شود که پرداختن به این موضوع در جلسات کمیسیون ها چه معنایی دارد؟

وی در این راستا ادامه داد: شایسته است به جای عوام فریبی و سوء استفاده از صداقت مردم؛ به اصل موضوع بنگریم و بدون بهره برداری انتخاباتی مشکلات مردم را برطرف سازیم و درآستانه انتخابات و چند ماه مانده ازعمرشورای چهارم ازانجام چنین فعالیت های فریبنده و انتخاباتی پرهیز نماییم.

چمنی در پایان با تاکید بر لزوم برنامه ریزی های هدفمند در راستای تکریم و بررسی مشکلات شهروندان، اظهار داشت: با این حال، متاسفانه شاهد هستیم که درخواست های ملاقات حضوری بی جواب می مانند و شهروندان در جلسه های شورا نمی توانند حضور یابند و مشکلات شان را مطرح سازند.