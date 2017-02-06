به گزارش خبرنگار مهر، علی علیخانی در جلسه شورای برنامه ریزی لرستان در سخنانی با بیان اینکه در قالب طرح بازآفرینی شهری تا افق ۱۴۰۴ حدود دو هزار و ۷۰۰ محله در سطح کشور باید بازآفرینی شوند که سهم استان لرستان ۹ محله است اظهار داشت: طی امسال برای بهسازی محله «فلک الدین» هزار ۲۰۰ میلیون ریال، بهسازی منطقه «مطهری» هزار ۵۰۰ میلیون ریال و بهسازی خیابان «فردوسی» خرم آباد ۲۵ هزارمیلیون ریال اعتبار در نظر گرفته شد.

مدیر کل راه و شهرسازی لرستان با بیان اینکه برای بهسازی بازار تاریخی شهرستان بروجرد ۲۰ هزار میلیون ریال اعتبار پیش بینی شده است گفت: همچنین برای مرمت و احیای بازار تاریخی خرم آباد ۲۰۰ میلیون تومان تا کنون صرف شده که نیازمند ۲۰۰ میلیون تومان اعتبار دیگر هستیم.

علیخانی از اختصاص ۸۰۰ میلیون تومان برای بهسازی ۲۷۱ هکتار افت فرسوده بروجرد و همچنین مسجد جامعه این شهرستان خبر داد و تصریح کرد: تا افق ۱۴۰۴ بیش از هزار هکتار بافت فرسوده لرستان بهسازی و مرمت می شوند.

وی گفت: این بافت های فرسوده مربوط به شهرستان های خرم آباد، بروجرد و دورود است.