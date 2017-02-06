به گزارش خبرنگار مهر، احمد دنیامالی در نشست خبری در خصوص جزییات برگزاری دومین کنفرانس جامع مدیریت شهری گفت: لایحه مدیریت شهری در دولت در حال نهایی شدن است و بزودی به مجلس ارائه میشود.
وی با بیان این که برای به سر انجام رسیدن لایحه مدیریت شهری ده سال انتظار کشیده ایم گفت : بعد از سال ها کار کارشناسی این لایحه به مراحل نهایی تصویب رسیده است.
دنیا مالی با بیان این که زندگی شهری دوره گذار خود را طی می کند توضیح داد: در گذشته نیازمند یک نظام حکومتی متمرکز بودیم. بگونهای که یک وزیر با حضور در مجموعهها و کمیتههایی که برای آن تکالیفی در نظر گرفته شده بود، نسبت به مدیریت امور اقدام میکرد، اما در حال حاضر رویکرد تغییر کرده است و حوزه تصمیمگیری باید به لایههای میانی بیاید. باید مردم در تصمیمگیریها مشارکت داده شوند و این بدانمعنا نیست که چون مجلس داریم همه نیازمندیهای ما باید از طریق مسوولان بالادستی حل شود، چراکه به دلیل رشد جمعیت نیاز داریم برخی مسائل که حاکمیتی نیست احصاء و به حکومت های محلی و شوراها داده شود.
این عضو شورای شهر تهران با تاکید بر این که در بحث اداره شهرها باید حکومتهای محلی یا همان شوراها وارد عمل شوند گفت : ۱۸ سال از عمر شوراها میگذرد و شورای شهر و روستا از دوران نوجوانی عبور کرده است و نیازمند یک بازنگری جدی در شوراها هستیم و لذا لازم است همگرایی در مورد این باور داشته باشیم و حوزههای تخصصی را مورد بازنگری قرار دهیم.
وی با بیان اینکه ۱۶ و ۱۷ اسفندماه سال جاری دومین کنفرانس جامع مدیریت شهری در سالن اجلاس سران برگزار میشود، گفت: این کنفرانس یک هماندیشی برای لایحه مدیریت شهری است که برای نخستین بار این لایحه مورد بحث و نظر کارشناسان، نخبگان و اساتید گذاشته میشود.
دنیا مالی اضافه کرد: این لایحه را در معرض نقد و بررسی افکار عمومی قرار میدهیم تا نظر اندیشمندان را بر روی مصادیق بفهمیم، البته در این پیشنویس جای خالی شورای عالی استانها احساس میشود و معتقدیم اگر شورای عالی استانها به دنبال پیگیری جایگاه واقعی خود است، شاید باید حرکت بیشتری در این لایحه داشته باشد.
رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران در خصوص یکی از بندهای لایحه مدیریت شهری که همان انتخاب شهردار توسط مردم است، گفت: در موضوع انتخاب شهردار نظر شخصی من این است که اعضای شورا توسط مردم انتخاب میشوند و حداقل در مرحله اول برای شهرهای تا ۱۰۰ هزار نفر جمعیت این پیشنهاد که شهردار توسط مردم انتخاب شود، اجرایی شده و این ارزش دادن به رای مردم است که شهردار توسط خود مردم انتخاب شود.
