به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه بردخون ظهر دوشنبه در این جشنواره در دبستان بنتالهدی اظهار داشت: غذاها و بازیها بهعنوان سمبل هر شهر و دیاری حکایت از سرگذشت و اندیشههای آنها است و میکوشند تا با بهرهگیری از مواد و فرصتها به سلامت و نشاط خود کمک کنند.
ظهیر محمودی افزود: در گذشته مردم برای تهیه غذا فعالیت و تلاش زیادی داشتهاند و بازیها بهعنوان عامل سلامتی همواره در زندگی مردم وجود داشته است که به همین دلیل افسردگی و بیماری کمتر در بین مردم نفوذ میکرد.
وی با توصیه به دانش آموزان، گفت: ورزش و تحرک را فراموش نکنید و برای سلامتی و شادمانی از غذاهای سالم و حلال استفاده کنید و هیچگاه مواد غذایی غیربهداشتی را در برنامه خود قرار ندهید.
برخی از غذاها شامل غذاهای محلی و سنتی، مرغ محلی، رنگینک، گمنه، انواع دسرها، قیمه محلی، قلیه، حلواخرمایی، نان های محلی و انواع ماهی بود که بین دانش آموزان و حاضران توزیع شد تا در فضایی آرام صرف کنند.
در حاشیه این جشنواره که دانش آموزان با لباس های محلی حضور داشتند، برخی از بازی های محلی و قدیمی توسط دانش آموزان اجرا شد.
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