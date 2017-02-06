کشور به ساخت ۷۰هزار مسجد جدید نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی طباطبایی بعدازظهر دوشنبه در نخستین همایش خیرین قرآنی استان کهگیلویه و بویراحمد افزود: در سطح کشور ۶۰ هزار مسجد وجود دارد و غنی ترین استان کشور از لحاظ دارا بودن مسجد نیز استان‌ سیستان و بلوچستان است.

وی فقیرترین استان‌ کشور از لحاظ دارا بودن مسجد را نیز استان تهران عنوان کرد و گفت: یکهزار و یک مسجد در کشور توسط خیرین اصفهانی ساخته می‌شود.

رئیس موسسه خیرین مسجدساز استان اصفهان تصریح کرد: این مساجد در روستاها و مکانهای فاقد مسجد احداث می‌شود.

وی استانهای کهگیلویه و بویراحمد، سیستان و بلوچستان، چهارمحال و بختیاری و چند استان دیگر در کشور را مقصدهای مسجد سازی خیرین مسجد ساز عنوان کرد و افزود: این مساجد با نام مسجد امام علی(ع) در کشور احداث می‌شوند.

طباطبایی تصریح کرد: از این یکهزار و یک مسجد، ۵۰ مسجد در استان کهگیلویه و بویراحمد ساخته می‌شود.

وی افزود: همچنین از این تعداد ۳۰ مسجد در کهگیلویه و بویراحمد احداث شده و یا در حال احداث است.