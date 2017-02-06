دیدار«الهام علی اف» با «فدریکا موگرینی»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، «الهام علی اف» رئیس جمهور آذربایجان که برای انجام برخی تماس های رسمی در بروکسل، پایتخت بلژیک به سر می برد با «فدریکو موگرینی» مسئول ارشد سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیدار و گفتگو کرد.



این دیدار حدود یک ساعت به طول انجامید و هنوز هیچ اطلاعیه ای در خصوص جزئیات‌ آن منتشر نشده است.



وی همچنین امروز با «ژان کلود یونکر» رئیس کمیسیون اروپا، «دونالد تاسک» رئیس شورای اروپا و «آنتونیو تاژانی» رئیس پارلمان اروپا به صورت جداگانه دیدار خواهد داشت.



روابط آذربایجان و اتحادیه اروپا در سال 2015 و در پی انتقاد پارلمان اروپا از وضعیت حقوق بشر متشنج شد. کشورهای عضو این اتحادیه نوامبر سال گذشته از تجدید قرارداد مشارکت و همکاری سال 1999 اعلام حمایت کرده و طرفین هفته گذشته نیز در باکو دیدار کردند.



رابطه با آذربایجان به لحاظ کاهش وابستگی انرژی اتحادیه اروپا به روسیه از اهمیت ویژه ای برخوردار است. گاز آذربایجان قرار است در سه ماه نخست سال 2019 از طریق کریدور گاز جنوبی و گذر از گرجستان، ترکیه، یونان، آلبانی و ایتالیا به اتحادیه اروپا برسد.