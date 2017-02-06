به گزارش خبرنگار مهر، ناصر کرمی ظهر دوشنبه در نشست با خبرنگاران اظهار داشت: بیش از ۲۰۴ هزار دانشآموز در هزار و ۷۱۰ آموزشگاه استان بوشهر تحصیل میکنند.
وی با اشاره به اینکه اکنون بالغ بر ۱۳ هزار و ۷۷۹ فرهنگی در استان بوشهر فعالیت میکنند افزود: این تعداد شامل ۱۲ هزار و ۹۸۹ کادر آموزشی رسمی، ۱۱۷ معلم حق تدریس به آزاد و ۱۷۳ سرباز معلم است.
مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر خاطرنشان کرد: اکنون در استان بوشهر بالغ بر پنج هزار و ۲۵۰ دانشآموز افغان در حال تحصیل هستند که ۹۸۵ نفر از این دانشآموزان بدون مجوز اقامتی تحصیل میکنند.
کرمی بیان کرد: علیرغم اینکه در دولت تدبیر و امید فعالیتهای مختلفی در راستای تقویت بنیه علمی دانش آموزان صورت گرفته است و استان در زمینه کنکور از رتبه ۲۱ به ۱۸ ارتقا پیدا کرده است اما همچنان ما به جایگاه مطلوب و دلخواه نرسیدهایم.
وی گفت: یکی از طرحهای اجرا شده در استان بوشهر، طرح نخبه پروری بود که با همکاری پارس جنوبی در شش شهرستان استان در حال برگزاری است که تاکنون ۳۸۱ دانش آموز با معدل بالای ۱۷ تحت پوشش این طرح قرار گرفته است.
مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر بیان کرد: در زمینه استخدام آموزش و پرورش ۲۵۹ نفر سهمیه استخدامی استان بوشهر از طریق آزمون بود که به دلیل به حد نصاب نرسیدن نمره کسب شده، تنها ۲۴۲ نفر در استان پذیرش شدند.
کرمی در خصوص مطالبات بازنشستگان فرهنگی در استان بوشهر گفت: امسال ۵۶ میلیون تومان برای بازنشستگان و ۱۰ میلیارد تومان حقوق معلمان حق تدریس پرداخت شده است.
نظر شما