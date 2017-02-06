افتتاح بزرگترین بیمارستان دامپزشکی خاورمیانه در تهران

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود هاشم‌زاده در حاشیه افتتاح بزرگترین بیمارستان دامپزشکی خاورمیانه که امروز در تهران افتتاح شد، با بیان اینکه گسترش بیمارستان‌های دامپزشکی به منظور پیشگیری از بیماری‌های مشترک بین انسان و دام بسیار حائز اهمیت است، اظهار داشت: در سالیان اخیر تعداد بیمارستان‌های مرتبط با حیوانات خانگی در استان‌های مختلف به ۶۰ بیمارستان رسیده است.

وی با اشاره به مباحث شرعی و مطرح شده درباره نگهداری حیوانات خانگی نیز افزود: حضرت آیت‌الله آملی در مورد حقوق حیوانات و در این زمینه کتابی نگاشته‌اند که به این منظور می‌توان به آن کتاب مراجعه کرد.

معاون تشخیص و درمان سازمان دامپزشکی در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرد: سیاست‌های درمانی ما در این راستا آن است که دامپزشکی بسته به نوع حیوان، روش‌های پرورش و نگهداری آن، خدمات متفاوتی را ارائه کند.

به گفته هاشم‌زاده، سازمان دامپزشکی برای ارائه خدمات، حیوانات را به سه دسته روستایی، عشایری و صنعتی مانند دامداری‌ها و مرغداری‌ها و حیوانات خانگی و باغ‌وحش تقسیم‌بندی کرده است.

بر اساس این گزارش، در ادامه این برنامه علی‌اصغر برائی‌نژاد رئیس اداره دامپزشکی استان تهران نیز با بیان اینکه ۲۵۰ مرکز خدمات درمانی دامپزشکی در تهران مشغول فعالیت است، گفت: این مراکز شامل مراکز خدمات درمانی، کلینیک‌های دامپزشکی و بیمارستان است.

به گفته برائی‌نژاد، با افتتاح بیمارستان دامپزشکی خاورمیانه، تعداد بیمارستان‌های مخصوص حیوانات در استان تهران به ۱۶ بیمارستان می‌رسد.

وی اظهار امیدواری کرد: با این اقدام شیوع بیماری‌های مشترک بین انسان و دام کاهش پیدا کند.

به گزارش مهر، بزرگترین و مجهزترین بیمارستان هوشمند دامپزشکی خاورمیانه امروز با حضور مسئولان سازمان دامپزشکی کشور و همچنین دامپزشکی استان تهران در این استان آغاز به کار کرد.

بیمارستان دامپزشکی تخصصی خاورمیانه با همکاری جمعی از متخصصان دامپزشکی در رشته‌های مختلف در زمینه تشخیص و درمان بیماری‌های حیوانات کوچک خانگی، پرندگان زینتی و حیوانات اگزوتیک به صورت شبانه‌روزی به فعالیت می‌پردازد.

این بیمارستان دارای کلینیکال پاتولوژی، داروخانه، فروشگاه، اورژانس، دندانپزشکی و همچنین مراکز بستری حیوانات است.