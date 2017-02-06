علاقه داشتم کاری برای آبادان انجام دهم/پالایشگاه موزه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، بیژن زنگنه عصر امروز در حاشیه افتتاح طرح توسعه و تثبیت پالایشگاه آبادان اظهار کرد: از اولین روزی که وارد وزارت نفت شدم، علاقه داشتم کاری برای آبادان انجام بدهم و برون سپاری پالایشگاه آبادان را درنظر داشتم. این پالایشگاه با زیانی بالغ بر ۸۰۰ میلیون دلار نمی توانست به کار خود ادامه بدهد به همین دلیل کار برون سپاری را برنامه ریزی و مشکل فاینانس آن نیز حل شده است.

وی افزود: آبادان نماد ملی شدن صنعت نفت و نماد صنعتی شدن نوین ایران است. راه اندازی اولین تاسیسات صنعتی نوین در این اندازه از آبادان آغاز شده است.

وزیر نفت بیان کرد: برخی از تاسیسات این پالایشگاه نیز خودش نمادین است و بخشی از این پالایشگاه که اکنون کار می کند با پرچ به هم وصل شده یعنی قبل از اختراع پیچ و مهره است و تقاضا داشتیم تا آن را خراب نکنند بلکه به موزه ای تبدیل شود تا از آن به عنوان یک جاذبه گردشگری استفاده شود.

زنگنه با اشاره به اینکه خیلی از اولین ها را در آبادان داریم، بیان کرد: بزرگترین پالایشگاه های جهان در ابتدا از آبادان شروع شده است. با برون سپاری پالایشگاه آبادان، اشتغالزایی خوبی در آن انجام می شود و از ضرردهی نیز خارج می شود.

وزیر نفت توضیح داد: قدم اول بهینه سازی پالایشگاه ها را با برون سپاری این پالایشگاه انجام می دهیم. بخشی از این پالایشگاه از سن ۴۰ سال هم گذر کرده اند. برنامه ما این است که در برنامه ششم ظرفیت پالایشگاه ها را به سه میلیون بشکه برسانیم. با ارتقای تولید، سیاست های اقتصاد مقاومتی، ارتقای توان پالایشگاهی را نیز محقق خواهیم کرد. نیازی جز به گازوئیل و بنزین برای ظرفیت ثابت حمل و نقل و هوایی نداریم و مابقی آن را نیز گاز پوشش خواهد داد.



