  1. جامعه
  2. محیط زیست
۱۸ بهمن ۱۳۹۵، ۱۷:۰۶

مدیر کل امور حقوقی مجلس عنوان کرد؛

توجه به مرکز امور مشاوران در لایحه جامع وکالت

توجه به مرکز امور مشاوران در لایحه جامع وکالت

مدیر کل حقوقی مجلس از لحاظ شدن مسائل مرتبط با مرکز امور مشاوران در لایحه جامع وکالت خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت السلام مصطفی محبی در همایش گرامیداشت دهه فجر در کانون وکلا،با اشاره به طرح ها و لایحه های مختلف مربوط به وکالت در سال های گذشته ،گفت:چند نکته اختلافی میان این طرح ها بود که موجب شد در مرکز پژوهش ها یک بررسی انجام دهیم و نهایتا یک طرح دیگر پدید آمد.

وی با اشاره به معنای نظارت گفت: طبیعی است که وکیل باید مستقل باشد. در یک نظام حقوق اساسی در هر کشوری، یک مجموعه ای از دستگاه ها، حاکمیت را تشکیل می دهند و استقلال نمی تواند سازه رهای بیرون از حاکمیت باشد. 

محبی ادامه داد: لذا با این  راهبرد هم لوایح پیشنهاری را عرضه کریم و هم دو طرحی که بعدا مطرح شد، اعلام وصول کردیم. سوال پیش آمد که از لحاظ قانونی کدام باید در دستور باشد، طرح یا لایحه. 

محبی تصریح کرد: در نهایت لایحه دولت در دستور کمیسیون قضایی قرار گرفت. پیشنهاد ما این بود مقرراتی که هم اکنون وجود دارد و خلا مضر ندارد، نیاز به بازنگری ندارد و قرار شد با کمک یکدیگر یک طرح ۲۰ یا ۳۰ ماده ای تهیه کنیم که حاوی مقررات کانون وکلا باشد و استقلال را روشن کنیم. 

مدیر کل حقوقی مجلس تصریج کرد:نکته بعدی این است که وکلای مرکز امور مشاوران باید تعیین تکلیف شوند و نهاد رقیب نداشته باشیم. البته ناگفته نماند که عملکرد سابق کانون باعث شد این نهاد به وجود بیاید. این نهاد الان وجود دارد و شاید اداره آن هم برای قوه قضاییه باشد و به نظرم وجود این نهاد در قوه قضائیه مخل امر وکالت است. 

وی افزود: در این طرح علاوه بر استقلال، بحث مرکز امور مشاوران مطرح است که قطعا به سال ۹۵ نمی رسد و در سال ۹۶ مطرح می شود و وکلا  هر نقطه نظری که لازم می دانند، ارائه کنند تا لحاظ شود.

کد مطلب 3899117

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها