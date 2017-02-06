توجه به مرکز امور مشاوران در لایحه جامع وکالت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت السلام مصطفی محبی در همایش گرامیداشت دهه فجر در کانون وکلا،با اشاره به طرح ها و لایحه های مختلف مربوط به وکالت در سال های گذشته ،گفت:چند نکته اختلافی میان این طرح ها بود که موجب شد در مرکز پژوهش ها یک بررسی انجام دهیم و نهایتا یک طرح دیگر پدید آمد.

وی با اشاره به معنای نظارت گفت: طبیعی است که وکیل باید مستقل باشد. در یک نظام حقوق اساسی در هر کشوری، یک مجموعه ای از دستگاه ها، حاکمیت را تشکیل می دهند و استقلال نمی تواند سازه رهای بیرون از حاکمیت باشد.

محبی ادامه داد: لذا با این راهبرد هم لوایح پیشنهاری را عرضه کریم و هم دو طرحی که بعدا مطرح شد، اعلام وصول کردیم. سوال پیش آمد که از لحاظ قانونی کدام باید در دستور باشد، طرح یا لایحه.

محبی تصریح کرد: در نهایت لایحه دولت در دستور کمیسیون قضایی قرار گرفت. پیشنهاد ما این بود مقرراتی که هم اکنون وجود دارد و خلا مضر ندارد، نیاز به بازنگری ندارد و قرار شد با کمک یکدیگر یک طرح ۲۰ یا ۳۰ ماده ای تهیه کنیم که حاوی مقررات کانون وکلا باشد و استقلال را روشن کنیم.

مدیر کل حقوقی مجلس تصریج کرد:نکته بعدی این است که وکلای مرکز امور مشاوران باید تعیین تکلیف شوند و نهاد رقیب نداشته باشیم. البته ناگفته نماند که عملکرد سابق کانون باعث شد این نهاد به وجود بیاید. این نهاد الان وجود دارد و شاید اداره آن هم برای قوه قضاییه باشد و به نظرم وجود این نهاد در قوه قضائیه مخل امر وکالت است.

وی افزود: در این طرح علاوه بر استقلال، بحث مرکز امور مشاوران مطرح است که قطعا به سال ۹۵ نمی رسد و در سال ۹۶ مطرح می شود و وکلا هر نقطه نظری که لازم می دانند، ارائه کنند تا لحاظ شود.