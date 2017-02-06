کمپین مردم و مسئولین فارس برای رفع مشکلات راه اندازی شود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا محمدیان عصر دوشنبه در صحن علنی شورای شهر شیراز، گفت: چند سالی است که فارس در خشکسالی به سر می برد و بارندگی های اخیر نیز تاثیر چندانی بر رفع این خشکسالی نداشته است.

وی ادامه داد: مدتی است کمپین حمایت از دریاچه بختگان توسط تعدادی از شهروندان فهیم تشکیل شده اما افسوس و ای کاش کمپینی داشتیم بین مدیران استان و نمایندگان، جهت پیگیری اختصاص اعتبارات مناسب به منظور احداث و تکمیل و راه اندازی سیستم های تصفیه فاضلاب در شهرهای بزرگ استان به خصوص در شهرهای مجاور دریاچه های بختگان و طشک آباده و پریشان و مهارلو به جهت تامین آب مورد نیاز این دریاچه ها و فضای سبز شهرها.

عضو شورای شهر شیراز تاکید کرد: همچنین تخصیص اعتبار خشکسالی به جهت حمایت از کشاورزان و باغداران آسیب دیده، پیگیری تغییر الگوی کشت و ایجاد کارگاههای صنایع دستی و هنری و دامپروری و غیره در روستاها و شهرهای کوچک به جهت جلوگیری از مهاجرت بیشتر آنها و ایجاد معضل حاشیه نشینی، اختصاص وام های بلاعوض و یا حداقل بودن بهره برای مکانیزه کردن آبیاری باغات و مزارع و اجرای طرحهای آبخیزداری، تبلیغات مشترک کل دستگاهها برای صرفه جویی در مصرف آب و تدوین قوانین تنبیهی و تشویقی و دیگر مواردی که شاید در تمام این زمینه ها اقداماتی انجام شده باشد اما کافی نیست.

محمدیان ادامه داد: ای کاش صدای کمپین گیاهان، درختان و جانوران مختلف در سطح استان و صدای کمپین داغ دل کشاورزان و دامداران خصوصاً سالخوردگان، آنها که در حال از دست دادن دارایی هایشان هستند و مدت زیادی از تشکیل این کمپین ها به طور نانوشته می گذرد شنیده می شد.

وی افزود: کاش در نهایت کمپینی بین مردم و مسئولین برای تلاش در جهت کم کردن اثرات خشکسالی بر فارس تشکیل می شد.

عضو شورای شهر شیراز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پایتختی شیراز در موضوع جوانان جهان اسلام، گفت: ظاهراً مراسم های مربوط به پایتخت جوانان جهان اسلام در شیراز برگزار شد اما چند سوال از مسئولین برگزار کننده آیا با توجه به موارد اتفاق افتاده محتوای جلسه همخوانی با اسلام داشت، آیا برنامه ای برای این یک سال تدوین شده و در این مراسم رئوسش اعلام شد و آیا با توجه به جایگاه سومین حرم اهل بیت علیهم السلام و عنوان اطلاق شده قرار است الگوهای اسلامی از بایدها و نبایدهای جوانان را، به جهان اسلام معرفی کنیم.

محمدیان افزود: علاوه بر تدوین برنامه های فرهنگی و عملیاتی جهت ایجاد الگوهای ماندگار، شیراز را با توجه به جایگاه سومین حرم اهل البیت علیهم السلام تبدیل به مرکزی دائمی برای ارتباط جوانان مسلمان خصوصاً شیعه از تمام کشورهای منطقه کرد و قطعاً ایجاد این ارتباط با استفاده از پتانسیل اهل خبره و رسانه ها می تواند درتقویت مابقی پتانسیل های شهر و استان نیز موثر باشد.