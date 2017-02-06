یک میلیون و۷۰۰هزاردانشجو دردانشگاههای آزادسراسرکشور تحصیل می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی عسکری عصر دوشنبه در مراسم تودیع و معارفه روسای سابق و جدید دانشگاه آزاد اسلامی یاسوج افزود: همچنین پنج میلیون و ۶۰۰ هزار دانشجو نیز تاکنون از این دانشگاه فارغ‌التحصیل شده‌اند.

وی با اشاره به احداث فضاهای مناسب برای دانشگاه آزاد در سراسر کشور بیان داشت: این دانشگاه بیش از ۲۰ میلیون متر مربع ساخت و ساز دارد که ۱۱ میلیون متر مربع آن فضای مسقف است.

علی عسکری تصریح کرد: همچنین در راستای افزایش فضاهای عملی و تحقیقی برای دانشجویان تعداد زیادی آزمایشگاه در دانشگاههای کشور احداث شده است.

وی افزود: در دانشگاههای آزاد کشور۷۰ هزار استاد تمام‌وقت و نیمه‌وقت نیز مشغول به فعالیت هستند.

علی عسکری اظهار داشت: در راستای عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی در دانشگاه آزاد نیز بیش از ۱۰۰۰ مرکز فن‌آوری آزاد و ۱۰۰ مرکز رشد مربوط به دانشگاه آزاد فعالیت می کنند.

معاون پارلمانی دانشگاه آزاد اسلامی کشور با اشاره به نقش مهم دانشگاه آزاد در اشتغالزایی مستقل از خدمات دولتی تصریح کرد: بیش از ۱۰۰ هزار نفر کارمند و اعضای هیئت علمی در این دانشگاه به صورت مستقیم و بدون بودجه دولتی مشغول به کار هستند.