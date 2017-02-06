به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی ایزدی ظهر دوشنبه، در کارگاه آموزشی سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا که در محل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان برگزار شد، افزود: در چند سال اخیر شاهد نگهداری کالاها در اماکن غیر مجاز مثل خانه‌های استیجاری، واحدهای کشاورزی، دامداری، صنعتی و حتی سوله‌های معادن هستیم.

وی بیان داشت: نگهداری کالا فقط در انبارهایی که در سامانه انبارها و مراکز نگهداری کالا ثبت شده و دارای کد شناسایی باشند، مجاز است.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان اصفهان با بیان اینکه فرمانداری ها باید اماکنی که تغییر کاربردی داده است و از آن به عنوان انبار کالا استفاده می‌کنند، شنایایی کند، ادامه داد: تاکنون ۶۰۰ انبار و مرکز نگهداری کالا در اصفهان دارای مجوز هستند که باید در سامانه مذکور ثبت شوند هرچند تعداد انبارهایی که باید ثبت شود می تواند به بالای یک هزار واحد برسد.

وی بیان داشت: تعدادی زیادی از خانه های قدیمی و بزرگ به ویژه در محله های قدیمی یا اطراف بازارهای اصفهان تبدیل به انبار انواع کالاها شده است.

ایزدی تاکید کرد: اگر سه عامل حمل و نقل، انبار و عرضه کالا رصد شود، بحث مبارزه با قاچاق کالا بطور کامل تحقق می یابد.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان اصفهان، هر کالایی را که از مبادی غیر مجاز وارد کشور شده است را قاچاق خواند و افزود: قاچاق تهدیدی جدی برای تحقق توسعه پایدار و امنیت کشور و به معنای هدررفت منابع و ضربه زدن به تولید ملی است.

ایزدی ادامه داد: به ازای هر یک میلیارد دلار قاچاق کالا فرصت ایجاد ۱۰۰ هزار شغل از بین می رود.