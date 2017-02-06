به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا خباز بعد از ظهر دوشنبه در آیین افتتاح همزمان طرح های دهه مبارک فجر به میزبانی مسجد جامع روستای حسن آباد دامغان با بیان اینکه پنل صنعت و معدن استان سمنان در سی ام بهمن ماه در شهرستان گرمسار برگزار خواهد شد، گفت: پیش بینی می شود هفت هزار میلیارد تومان تفاهم نامه در این برنامه منعقد شود.

وی با تاکید بر اینکه دولت حمایت های لازم از سرمایه گذاران را در اختیار دارد چراکه این امر تولید و اشتغال را به دنبال خواهد داشت، افزود: اداره کشور با تدبیر و برنامه ریزی و استفاده ازخردجمعی امکان پذیر است و برای اشتغال نیز نیاز به سرمایه گذاری است.

کشاورزان برای استفاده از تسهیلات سیستم نوین آبیاری سقفی نخواهند داشت

استاندار سمنان با بیان اینکه در شرق استان و به ویژه درشهرستان شاهرود، بخش کشاورزی بر صنعت و معدن رجحان دارد و این مهم می طلبد تا با اتخاذ رویکرد جدید بتوان ظرفیت‌های متنوع کشاورزی باغداری را مورد واکاوای قرار داد، ابراز داشت: باتوجه به اینکه استان سمنان کویری و از نظر تامین منابع آبی در مضیقه است لذا این مهم می طلبد تا روش های سنتی غرقابی را کنار گذاشته و از روش های آبیاری نوین قطره ای در این بین بهره برد.

خباز ادامه داد: برای تامین منابع آبی اراضی بسترهای لازم برای استفاده از تسهیلات بلاعوض دولت در حوزه تجهیز مزارع به سیستم‌های نوین آبیاری فراهم شده و خبر خوش برای کشاورزان این است که سقف استفاده از سیستم‌های نوین آبیاری برای استان برداشته شده و کشاورزان برای استفاده از منابع اعتباری این سیستم ها هیچ محدودیتی نخواهند داشت.

وی افزود: پسته‌کاران با آورده ۱۵ درصدی می‌توانند از کمک بلاعوض ۸۵ درصدی دولت در این بخش بهره‌مند شوند که در همین راستا امروز نخستین کارخانه فرآوری و بسته‌بندی پسته در دامغان به بهره‌برداری رسید.

رشد ۵۷ درصدی اعتبارات پروژه های دهه فجر استان سمنان

استاندار سمنان با بیان اینکه دستاوردهای دولت باید برای مردم بازگو شود، ابراز داشت: در سال ۹۳ همزمان با ایام الله دهه مبارک فجر طرح هایی به ارزش ۱۸۲ میلیارد تومان به بهره برداری رسید در حالی است که در سال ۹۴ این رقم به ۴۶۰ میلیارد تومان افزایش یافت و اکنون رشد ۵۷درصدی اعتبارات طی سال جاری نشان از تلاش های شبانه روزی دولت حکایت دارد.

خباز با بیان اینکه انقلاب اسلامی با محوریت ولایت و اسلام در کشور معنا پیدا کرد، تصریح کرد: یکی از مهم ترین دستاوردهای دولت رسیدن به دموکراسی و مردم سالاری دینی است چرا که از ابتدای پیدایش انقلاب اسلامی با محوریت مردم و تکیه بر آموزه های قرآنی در جامعه حضور گسترده مردم را در همه عرصه های جامعه رقم زد.

وی افزود: دشمن که از توطئه‌های نظامی و جنگ نا امید شده بود تلاش کرد تا با ارائه نظریه جدایی دین از سیاست نقشه های شوم خود را عملی کند که با هوشیاری مقام معظم رهبری و بصیرت مردم این توطئه ها خنثی شد.