آخرین پایگاه نظامی هسته ای شوروی برچیده می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، وبسایت دلفی از اقدام لتونی از نابودی آخرین پایگاه نظامی هسته ای شوروی سابق در نزدیکی شهر گولبن واقع در شمال شرق این کشور خبر داد.

بر اساس این گزارش، پایگاه موشکی هسته ای دوینا – ۱۲ از چهار سیلو با عمق ۳۲ متر تشکیل شده که از آن به عنوان سایت موشکی و همچنین مقر فرماندهی زیر زمینی استفاده می شده است.

در خبر منتشر شده از سوی این وب سای آمده است: در اصل، این یک ساختمان ۱۰ طبقه زیر زمینی است که به بخش های مختلف تقسیم شده و از بتون فوق سخت ساخته شده است.

گفته می شود تیمی مجهز و مخصوص برای نابود سازی این پایگاه موشکی به محل اعزام شده اند. برآوردها نشان می دهند نابودی کامل این پایگاه حدود ۱۹۰ هزار دلار هزینه در بر خواهد داشت.

انتظار می رود کار نابودی کامل این پایگاه دستکم ۶ ماه به طول بینجامد.