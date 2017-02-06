به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال فردا با یک حامی مالی جدید و تنها با یک حامی مالی در بازی مقابل السد به میدان خواهد رفت.

در حالی که مدتهاست آبی پوشان مثل خیلی از تیم های دیگر با یک حامی مالی مشخص و مشترک به میدان می‌رفتند، این تیم سنت شکنی کرده و فردا با یک حامی مالی جدید و تنها با یک حامی به میدان خواهد رفت. حامی جدید یک شرکت بیمه است و با یکی از مدیران سابق این باشگاه رابطه مستقیم دارد.

دیدار تیم‌های استقلال و السد در مرحله پلی آف لیگ قهرمانان آسیا فردا و از ساعت ۱۹ میزبان تیم السد قطر می‌باشد.