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۱۸ بهمن ۱۳۹۵، ۱۸:۰۷

استقلال با حامی مالی جدید مقابل السد به میدان می‌رود

استقلال با حامی مالی جدید مقابل السد به میدان می‌رود

در حالی که خیلی از تیم ها از جمله استقلال مدتهاست با یک حامی مالی مشخص و مشترک در بازی ها شرکت می‌کنند، آبی پوشان با حامی مالی جدید مقابل السد بازی می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال فردا با یک حامی مالی جدید و تنها با یک حامی مالی در بازی مقابل السد به میدان خواهد رفت. 

در حالی که مدتهاست آبی پوشان مثل خیلی از تیم های دیگر با یک حامی مالی مشخص و مشترک به میدان می‌رفتند، این تیم سنت شکنی کرده و فردا با یک حامی مالی جدید و تنها با یک حامی به میدان خواهد رفت. حامی جدید یک شرکت بیمه است و با یکی از مدیران سابق این باشگاه رابطه مستقیم دارد. 

دیدار تیم‌های استقلال و السد در مرحله پلی آف لیگ قهرمانان آسیا فردا و از ساعت ۱۹ میزبان تیم السد قطر می‌باشد. 

کد مطلب 3899152

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