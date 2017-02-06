۵۰هزار نفر حافظ قرآن در آزمونهای مختلف این سازمان شرکت کرده اند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی قره شیخ لو ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: از این تعداد پنج هزار نفر مدرک تخصصی حفظ قرآن را از این سازمان دریافت کرده اند.
وی بیان داشت: این آزمون هر ساله در کشور برگزار می شود و در آن حافظان نمونه کشور انتخاب می شوند.
قره شیخ لو با بیان اینکه ثبت نام آزمونها برای دوازدهمین دوره از دوم بهمن ماه آغاز شده است، گفت: ثبت نام در این آزمونها تا ۲۷ اسفند ماه ادامه دارد.
وی بیان داشت: در این آزمونها حافظان ۱۰ جزء، ۲۰ جزء و حافظان کل قرآن کریم شرکت می کنند.
قره شیخ لو افزود: این حافظان اگر حائز امتیازات لازم شوند، مدرک تخصصی به آنها تعلق می گیرد.
وی با بیان اینکه این مدارک معادل دیپلم تا مدرک دکتری است، تصریح کرد: اگر کسی مدرک تخصصی درجه یک حفظ قرآن کریم را دریافت کند، این مدرک معادل دکتری محسوب می شود.
قره شیخ لو افزود:۱۱ نفر در کشور مدرک درجه یک که معادل دکتری است را دریافت کرده اند.
وی تصریح کرد: همچنین ۲۰۰ نفراز حافظان نیز مدرک درجه دو حفظ قرآن و نزدیک به سه هزار نفر نیز مدرک درجه سه را دریافت کرده اند.
وی اظهار داشت: مدرک درجه دو معادل فوق لیسانس و مدرک درجه سه معادل لیسانس است.
