  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۱۸ بهمن ۱۳۹۵، ۱۷:۵۹

رئیس سازمان دارالقران الکریم کشور:

۵۰هزار نفر حافظ قرآن در آزمونهای مختلف این سازمان شرکت کرده اند

۵۰هزار نفر حافظ قرآن در آزمونهای مختلف این سازمان شرکت کرده اند

یاسوج- رئیس سازمان دارالقران الکریم کشور گفت: درطول ۱۱ سال گذشته ۵۰ هزار نفر به عنوان حافظ قرآن در آزمونهای مختلف این سازمان شرکت کرده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی قره شیخ لو ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: از این تعداد پنج هزار نفر مدرک تخصصی حفظ قرآن را از این سازمان دریافت کرده اند.

وی بیان داشت: این آزمون هر ساله در کشور برگزار می شود و در آن حافظان نمونه کشور انتخاب می شوند.

قره شیخ لو با بیان اینکه ثبت نام آزمونها برای دوازدهمین دوره از دوم بهمن ماه آغاز شده است، گفت: ثبت نام در این آزمونها تا ۲۷ اسفند ماه ادامه دارد.

وی بیان داشت: در این آزمونها حافظان ۱۰ جزء، ۲۰ جزء و حافظان کل قرآن کریم شرکت می کنند.

قره شیخ لو افزود: این حافظان اگر حائز امتیازات لازم شوند، مدرک تخصصی به آنها تعلق می گیرد.

وی با بیان اینکه این مدارک معادل دیپلم تا مدرک دکتری است، تصریح کرد: اگر کسی مدرک تخصصی  درجه یک حفظ قرآن کریم را دریافت کند، این مدرک معادل دکتری محسوب می شود.

قره شیخ لو افزود:۱۱ نفر در کشور مدرک درجه یک که معادل دکتری است را دریافت کرده اند.

وی تصریح کرد: همچنین ۲۰۰ نفراز حافظان نیز مدرک درجه دو حفظ قرآن و نزدیک به سه هزار نفر نیز مدرک درجه سه را دریافت کرده اند.

وی اظهار داشت: مدرک درجه دو معادل فوق لیسانس و مدرک درجه سه معادل لیسانس است.

کد مطلب 3899159

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها