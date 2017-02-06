تالار تخصصی معاملات بورس در کرمان راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا پورابراهیمی عصر دوشنبه در ستاد عالی توسعه و هماهنگی تعاون استان کرمان گفت: لایحه اصلاح مواردی از قانون تعاونی ها در دستور کار مجلس قرار گرفته که فرصتی مغتنم برای بیان نظرات افراد فعال در بحث تعاونی ها به شمار می رود.

وی از کرمان با توجه به تعداد و گستره فعالیت تعاونی ها به عنوان مهد تعاونی ها نام برد و افزود: اخیرا اقداماتی برای ورود محصولات کشاورزی به بورس کالا انجام شده است.

پورابراهیمی تصریح کرد: براساس مصوبه مجلس ظرفیت های خوبی در این زمینه فراهم شده که امکان ایجاد ابزارهای تخصصی برای مبادلات غیرنقدی در بورس کالا را فراهم می کند.

وی با اشاره به اینکه ۸۰ درصد پسته کشور در استان کرمان تولید می شود، گفت: ورود محصولات کشاورزی نظیر پسته به بورس کالا ظرفیت خوبی در زمینه صادرات و تامین مالی آن فراهم می کند.

نماینده مردم کرمان و راور گفت: تالار تخصصی معاملات بورس ظرف دو هفته آینده در کرمان راه اندازی می شود.

وی با اشاره به اینکه امروزه تامین مالی به راحتی در بورس کالا انجام می شود، افزود: محصولات دیگر نظیر خرما هم بعد از استانداردسازی می تواند وارد این بحث شوند.

پورابراهیمی از راه اندازی یک نمایشگاه در عمان در آینده ای نزدیک خبر داد و تصریح کرد: برپایی نمایشگاه های دائمی در سایر کشورها را نیز در برنامه داریم.