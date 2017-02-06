حجیت ولی فقیه علمی است نه صرفا سیاسی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اولین همایش و نمایشگاه بین المللی اندیشه راقی، امروز، دوشنبه ۱۸بهمن ماه، حجت‌الاسلام و المسلمین علی ثقفی در دومین روز همایش اندیشه راقی با بیان نوع مواجهه با بیانات و اندیشه رهبر انقلاب گفت: از ابتدای رهبری حضرت آقا، تلقی خواص از جایگاه ایشان، یک جایگاه سیاسی بود و بعضا آن را تحت عنوان فصل الخطاب بیان می‌کنند.

وی گفت: دوره دیگری هم رجوع به بیانات رهبری به صورت فصلی و متناسب با موضوعات مستحدثه جامعه مثل انتخابات و... صورت می‌پذیرفت. از اوایل نیمه دوم دهه ۸۰ بحث منظومه فکری نسبت به بیانات ایشان مطرح شد. نگاه به اندیشه ولایت در حال حرکت به سمت کمال است اما هنوز با آن نگاه اصلی و مطلوب فاصله داریم.

پژوهشگر انقلاب اسلامی ضمن بیان معنای منظومه فکری گفت: منظومه یک مجموعه دارای انسجام داخلی از یک اندیشه است به نحوی که وقتی کسی از بیرون به آن می‌نگرد اجزای آن را دارای روابط منطقی مرتبط به هم می‌بیند. هر منظومه‌ای لزوما برای پاسخ دادن به جامعه کفایت نمی‌کند برای مثال جریان روشنفکری در ایران یک ساختار منظومه‌ای دارد اما هیچگاه نتوانسته به نیازهای جامعه پاسخ دهد.

رئیس مرکز گفتمان انقلاب اسلامی گفت: آنچه منظومه را کارآمد می‌کند، توجه به نیازهاست. وقتی منظومه کارآمد شد، تبدیل به یک مکتب می‌شود پس با این مقدمات، رجوع به اندیشه ولایت باید به مثابه رجوع به یک مکتب باشد زیرا مکتب، منظومه را هم درون خودش دارد.

ثقفی گفت: ما نه فرصت و نه نیازی به این داریم که به بحثهای مدرسی و آکادمیک بپردازیم بلکه باید بر روی اندیشه و مکتب ولایت متمرکز بشویم و از دل آن، پاسخ‌های متناسب به نیازهای مختلف جامعه را استخراج کنیم.

وی با اشاره به مؤلفه‌های مطرح در مواجهه با مکتب ولایت گفت: بحث ما رجوع به مکتب ولایت است و این رجوع با دو مؤلفه قابل پیگیری است: ۱-تمسک ۲-تفقه؛ مقصود ما از تمسک همان معنای لغوی و اصطلاحی دینی است یعنی همان عبارت" ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا"، البته این تمسک دارای مراتب است.

محقق علوم اسلامی گفت: تمسک به ولایت حد مقدور عترت در زمان غیبت است. باید نسبت بین ثقلین مشخص شود. ضرورت تمسک به اندیشه ولایت همان ضرورتی است که در زمان حضور ائمه به آنها مطرح است. حجیت ولی فقیه در این تمسک، حجیت علمی است نه حجیت سیاسی.

وی گفت: مسئله ضرورت رجوع به ولی فقیه صرفا از این حیث نیست که هنگامی بین آرای فقها در مسائل اجتماعی-حکومتی اختلاف ایجاد شد باید به ولی فقیه رجوع کرد، این یک مسئله عقلی در همه جوامع است بلکه تمسک به ولی فقیه عمیق‌تر از اینهاست.

ثقفی گفت: فهم منظومه اندیشه آقا، ضوابط می‌خواهد و صرفا بررسی یک متن به صورت گذرا نیست، از اینجاست که مسئله تفقه مطرح می‌شود. ما نمی‌توانیم به هر شیوه‌ای و به صورت ذوقی به اندیشه ولایت رجوع کنیم. بعد از مقداری تامل و دقت بیشتر، تمسک و تفقه یکی خواهند شد یعنی نمی‌توان بدون تفقه، تمسک داشت.