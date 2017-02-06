بهره برداری۱.۵ساله سالن اجتماعات گلستان شهدا/تخت فولادآسیب نمیبند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی نژاد ظهر دوشنبه در حاشیه مراسم کلنگ زنی سالن اجتماعات گلستان شهدا که در قالب برنامه‌های هر هفته چند افتتاح شهرداری اصفهان برگزار شد احداث سالن اجتماعات گلستان شهدا را یکی از آرزوهای دیرینه شهروندان اصفهان دانست و اظهار داشت: این سالن نیاز اصلی شهر اصفهان بود چراکه این شهر بیشترین تعداد شهدا و جانبازان را به خود اختصاص داده است.

وی با بیان اینکه محل احداث این سالن، سال‌های سال محل مناقشه بود، تصریح کرد: چندین بار هم مکان‌های مختلفی برای ساخت آن انتخاب شد اما به دلایل مختلف از جمله وجود معترضین این کار متوقف ماند.

شهردار اصفهان ادامه داد: با وجود تمام مشکلات هم اکنون با همدلی به وجود آمده میان استانداری اصفهان، بنیاد شهید و شهرداری اصفهان وفاقی شکل گرفت تا محلی که کمترین معارض را دارد، انتخاب شود.

سالن اجتماعات گلستان شهدا در بازه زمانی ۱.۵ ساله به بهره برداری می‌رسد

وی از ساخت فاز نخست سالن اجتماعات گلستان شهدا در یک زمان بندی بسیار سریع در حدود یک سال و نیم خبر داد و گفت: این مکان شامل سه سالن مجزا در کنار هم خواهد بود که اعتبارات آن میان استانداری، شهرداری و بنیاد شهید تقسیم می شود.

جمالی‌نژاد ضمن ابراز امیدواری از اینکه آرزوی دیرینه مردم اصفهان با ساخت این سالن محقق می شود، عنوان کرد: گودبرداری این ساختمان در ایام عید نوروز انجام و پس از عید با سرعت بسیار زیاد و بصورت سه شیفت مراحل ساخت آن انجام خواهد شد.

وی با اشاره به احداث پارکینگ برای این سالن، گفت: برای توسعه ظرفیت پارکینگ در این مجموعه برنامه های زیادی ارائه شده که در مراحل بعدی پیش بینی خواهد شد. در فاز اول پارکینگی برای زیر این مجموعه پیش بینی شده و می توانیم پارکینگ هایی را هم پس از آزادسازی بصورت همزمان برای این مکان داشته باشیم.

جمالی نژاد افزود: مشکلاتی که چندین سال برای ساخت این سالن در مورد قبور وجود داشت دیگر وجود ندارد چراکه خوشبختانه با فضایی که هم اکنون در نظر گرفته شده این مکان خالی از قبر است و برای توسعه آن مشکل خاصی وجود ندارد.

وی با بیان اینکه سالن اجتماعات گلستان شهدا اصفهان نیز معارضینی دارد که نگران آینده این پروژه هستند، ادامه داد: به طور حتم نظرات آنها نیز لحاظ می شود، ضمن اینکه بر سر خرید زمین مالکان شخصی که تعداد اندکی پلاک است نیز به طور حتم توافقاتی صورت می گیرد چراکه قرار است در این مکان مناسک مذهبی انجام شود که باید رضایت این مالکان در نظر گرفته شود.

شهردار اصفهان با بیان اینکه مکان در نظر گرفته شده برای احداث این سالن با توجه به همجواری تخت فولاد و گلستان شهدای اصفهان مکانی بسیار مهم است، گفت: تخت فولاد شناسنامه شهر اصفهان بوده و با نام لسان الارض شناخته می شود، بنابراین باید معماری این ساختمان با شانیت محل احداث آن همخوانی داشته و به صورت ایرانی اسلامی باشد.

هیچ آسیبی به قبور تخت فولاد وارد نمی‌شود

وی با اشاره به دغدغه و نگرانی مطرح شده پیرامون تخریب قبور موجود در تخت فولاد به عنوان میراث تاریخی و فرهنگی شهر اصفهان، گفت: من در اینجا این قول را به همه کسانی که نگرانی تخریب این قبور را دارند می‌دهم که ما در ساخت این بنا هیچ گونه آسیبی به قبور نخواهیم رساند و مشکلاتی که پیش از این در این زمینه برای احداث این مکان وجود داشت دوباره تکرار نخواهد شد.

جمالی نژاد تاکید کرد: فضایی احداث خواهد شد که برای همه شهروندان اصفهانی بازی برد- برد خواهد بود و همه از آن رضایت خواهند داشت.

وی در ادامه با بیان اینکه از طرف شهرداری پول ساخت موتورهای برقی پرداخت شده، گفت: برای انجام این کار دو تعهد وجود دارد که تعهد شهرداری در مورد پرداخت پول که هزینه قابل توجهی نیز هست صورت گرفته و در انتظار تعهد دوم که ساخت و تحویل این دستگاه‌ها هستند، به سر می بریم.

شهردار اصفهان در ادامه از اتمام پروژه تقاطع غیر همسطح استقلال در ایام عید نوروز خبر داد و گفت: سعی می‌کنیم این طرح را یا اواخر سال جاری و یا در ابتدای سال آینده افتتاح کنیم. ضمن اینکه درگاهی ورودی هم برای این تقاطع پیش بینی شده که در نیمه نخست سال آینده افتتاح می شود.