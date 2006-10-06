روح انسان با رفتن به اماكن ديني از بديها پاك مي شود

حجت الاسلام حسين بكتاش رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان كردستان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: نقش ابتدائي اماكن ديني در رشد افكار و ذهنيات است به اين دليل كه اين اماكن مقدس به اين منظور توسط پيامبر تأسيس شدند كه در گسترش اعتقادات ديني افراد تأثيرگذار باشند و در واقع اين اماكن مكاني براي رشد و نمو افراد هستند.

وي در ادامه افزود: علاوه بر اينكه ظاهر اماكن ديني در پذيرش آن خيلي مهم است، آن چيزي كه از اهميت بالايي برخوردار است باطن و در واقع روح و محتواي اين اماكن است كه در رشد فرهنگ ديني تأثير گذار است.

رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان كردستان با بيان اينكه در اماكن ديني روح و جان انسان با خالق خود اجين مي شود، اظهار داشت: در اين اماكن روح و جان انسان با خدا، اسلام و ائمه آشنا مي شود، در واقع خداوند به پيامبر خود سفارش ساخت اين اماكن را داد تا به وسيله آن بتواند رسالت خود را انجام دهد همان رسالتي كه 1400 سال پيش به خاطرش معصومين زيادي از دست رفتند و تنها عده كمي يار و ياور آنان شدند و اين حكايت از مهم بودن و بالا بودن جايگاه و منزلت اين اماكن دارد.

حجت الاسلام حسين بكتاش با اشاره به اينكه ارتباط انسان با خالق خود در سايه حضور در اين اماكن گسترش مي يابد، يادآور شد: در كل اين اماكن افكار و عقايد انسان را نيز تحت پوشش قرار مي دهند و در اصل هم وجود آنان به خاطر همين مسئله است. همان طور كه در تاريخ اسلام پيداست اولين اقدام را پيامبر به دستور خدا براي بنا نهادن مسجد گذاشت. در اين رابطه به اين دليل كه خود پيامبر(ص)، رهبر مسجد بود بايد از رفتار نيكو و حسنه و اينكه به بهترين شكل انسانها و اعتقادات آنان را بسوي پروردگار شكل دهد و اين درسي شد براي آيندگان و در رشد جوانان تاريخ تأثير گذاشته است و البته اين اماكن بايد كانون هايي سرشار از مهر و محبت باشند.

وي در ادامه تصريح كرد: در گذشته ريشه مساجد در حل دعاوي مردم خلاصه مي شده است، اما امروزه اين اماكن به جايگاهي براي استجابت دعا تبديل شده اند. البته ارزش اين اماكن بالاتر از اين است كه صرف استجابت دعا باشند بلكه آنها بايد پايگاههايي براي ترويج دين اسلام باشند.

وي گفت: در اين رابطه براي اينكه افكار مردم در راستاي اعتقادات ديني رهنمود شود بايد خوراك معنوي به مراجعان داده شود كه جوان خود و كمبودش را در اين اماكن مقدس جستجو كند و بويژه مهمترين مسئله كه در اين روزها به فراموشي سپرده شده است و همان مسئله مهم امر به معروف و نهي از منكر است كه بايد در جامعه احيا شود.

وي با اشاره به نقش سازمانهاي فرهنگي و ديني در احيا و ارتقاء اين اماكن ديني، اظهار داشت: به عقيده من سازمان تبليغات و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و در كل تمام سازمانهايي كه به نوعي در راستاي اعتقادات مسائل ديني گام برمي دارند مي توانند با همفكري زمينه رشد و توسعه احكام ديني را فراهم كنند، آموزش دهند و جوانان را به اين اماكن كه محل پرورش جوانان خداجو است سوق دهند.