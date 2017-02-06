۵۳ هزار فقره پرونده در شورای حل اختلاف استان قزوین مختومه شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با ایام الله دهه مبارک فجر، همایش شوراهای حل اختلاف استان قزوین روز دوشنبه با حضور درویش مدیرکل حفاظت اطلاعات شورای حل اختلاف کشور، معاونان دادگستری، قضات، اعضا، دبیران شوای حل اختلاف استان در سالن اجتماعات دادگستری قزوین برگزار شد.

دراین مراسم بیژن شیبانی رئیس شوراهای حل اختلاف استان قزوین گفت: شرایط کنونی کشور ایجاب می کند مانند اوایل انقلاب حامی و پشتیبان ولایت فقیه باشیم و نگذاریم دشمنان به کشور آسیب برسانند.

شیبانی با ارائه گزارشی از عملکرد واحدهای شورای حل اختلاف استان در سال جاری گفت: الکترونیکی شدن خدمات نقش موثری در سرعت بخشیدن به روند رسیدگی به امور مردم و ایجاد سیستم سخت افزاری و نرم افزاری مناسب داشته است.

وی بیان کرد: با مجهز شدن کلیه شعب شوراهای حل اختلاف استان به سامانه CMS اولین استانی هستیم که به این سیستم مجهز شدیم و تمامی پرونده ها به صورت مکانیزه مورد بررسی قرار می گیرد.

شیبانی با اشاره به آغاز به کار سیستم ثنا(ابلاغ الکترونیکی) در استان قزوین گفت: با اجرای این طرح به صورت پایلوت ضمن جلوگیری از اطاله دادرسی در شعبات و نظارت برروند رسیدگی به پرونده ها دقت در رسیدگی هم افزایش یافته است.

رئیس شوراهای حل اختلاف استان یادآورشد: ابتدای سالجاری حدود ۵ هزار و ۸۳۳ فقره در شعب موجود بود که امسال هم تعداد ۵۳ هزار و۲۷۰ فقره پرونده به شعب وارد شده است.

وی بیان کرد: ۵۳ هزار و ۳۹ فقره پرونده در سالجاری مختومه شده و درحال حاضر شش هزار و ۷۳ فقره پرونده باقی مانده و با افزایش ورودی نسبت به سال قبل امیدواریم در دو ماه باقی مانده شاهد کاهش موجودی پرونده ها باشیم.

شیبانی میزان مصالحه در پرونده های استان را در سال جاری ۳۳ درصد اعلام کرد و گفت: تعداد ۱۱ هزار و ۷۹۷ پرونده با مصالحه مختومه شده و تا پایان سال تعداد دیگری رسیدگی خواهد شد.

وی گفت: آموزش نیروی انسانی در شورای حل اختلاف بسیار اهمیت دارد و با تداوم آموزش ها و به روز رسانی اطلاعات داده شده نسبت به ارتقاء سطح تخصصی اعضا و دبیران اقدام کرده ایم.

شیبانی نیروی انسانی را مهم ترین سرمایه هر سازمانی دانست و گفت: واحد آموزش شورای حل اختلاف با شناسایی نقاط ضعف و قوت کارکنان خود با همکاری معاونت منابع انسانی دادگستری اقدام به برگزاری کلاس های آموزشی کرده که با صدور۹۷۰ فقره گواهینامه، تهیه و توزیع کتب حقوقی در این مسیر گام برداشته است.

وی افزود: امسال هم ۲۱۷ فقره گواهینامه آموزشی صادر شده و آموزش ۱۱۵ هزار و ۲۳۸ نفر ساعت نیز به پایان رسیده و برگزاری ۱۵۶ دوره ویژه کارکنان شورای حل اختلاف شهری با ۱۰۱ هزار و ۴۵۴ نفر ساعت آموزش و ۵۱ دوره ویژه اعضای شعب روستایی با ۱۳ هزار و ۴۸۰ ساعت آموزش از دیگر کارهای انجام شده است.

شیبانی بیان کرد: شورای حل اختلاف قزوین در آموزش کارکنان خود به عنوان برگزیده کشوری معرفی شد که برگزاری۱۰۰ دوره کارگاهی در سطح استان در سالجاری برای ۳۰۰۰ نفر ساعت از دیگر اقدامات این واحد است.

وی با تاکید بر نقش نظارت و بازرسی بر عملکرد شورای حل اختلاف در شناسایی نقاط ضعف و قوت این شورا اظهارداشت:تشکیل ۷۱ فقره پرونده شکایت از عملکرد شورا، ازسوی مراجعین نشان میدهد تنها نیم درصد پرونده های ورودی امسال نارضایتی داردو وضعیت مناسبی در این بخش در کشور داریم.

شیبانی اضافه کرد: اداره نظارت و بازرسی شوراهای حل اختلاف استان با برنامه ریزی دقیق و مدون در سال جاری از کلیه شعب شورای حل اختلاف استان بازرسی کرده و ضمن شناسایی نقاط ضعف و مثبت عملکرد خود را به مرکز امور شوراهای حل اختلاف کشور ارسال خواهد کرد.

شیبانی در ادامه با اشاره به عملکرد واحد مالی شورای حل اختلاف استان بیان کرد: با توجه به افزایش هزینه دادرسی در سال جاری برای به روز رسانی سیستمهای مالی اقدام شده و در این راستا با استفاده از سیستم الکترونیک به عنوان اولین استان، اقدام به بررسی و محاسبه هزینه ها با دقت بیشتری کرده ایم.