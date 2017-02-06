تفکیک تروریست ها از معارضان ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، نشست گفتگوهای صلح سوریه در آستانه با حضور کارگروه مشترک روسیه، ایران، ترکیه و نمایندگانی از سازمان ملل در قزاقستان برگزار شد.

در همین راستا، «فیاتشیسلاف حجی محمدوف» رئیس هیأت روسی در این مذاکرات اعلام کرد: تفکیک تروریست ها از معارضان سوری ادامه دارد و ارتش آزاد نیز با جبهه النصره می جنگد. اردن هم اعلام کرد که معارضان در جنوب سوریه برای پیوستن به آتش بس آماده اند. دیدار بعدی در روزهای 15 و 16 فوریه در آستانه برگزار خواهد شد.

وی در ادامه تصریح کرد: کارشناسان روسیه، ترکیه و ایران در این نشست اجرای توافق نامه های آتش بس در سوریه را مورد بررسی قرار داده و بر آمادگی خود برای تلاش در راستای اجرای کامل آن تاکید کردند.

گفتنی است، وظیفه کار گروه مشترک روسیه، ایران، ترکیه، مذاکره درباره نظارت بر پایبندی گروه های درگیر در سوریه به آتش بس، تشریح اقدامات بازدارنده برای جلوگیری از تخلف در روند آتش بس، ایجاد اطمینان میان دولت سوریه و مخالفان این دولت و نظارت بر موضوع کمک های بشردوستانه است.

گفتنی است، در گفتگوهای آستانه توجه ویژه ای به موضوع تفکیک مخالفان دولت سوریه با گروه های تروریستی همچون جبهه النصره به صورت خاص اشاره شده است.

رئیس هیأت روسی بیان داشت: کارشناسان ایران، روسیه و ترکیه نقشه مناطق تحت تسلط جبهه النصره و معارضان میانه رو را مشخص کردند. به دولت سوریه و معارضان پیشنهاد شد که کارگروه هایی برای نگارش قانون اساسی تشکیل شود.