به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله جواد حاجی‌زاده عصر دوشنبه در جشن انقلاب جمعیت هلال‌احمر شهرستان اهر با اشاره به اینکه پیروزی انقلاب اسلامی پس از ورود امام خمینی(ره) به میهن اسلامی میسر شد، اظهار داشت: تمامی ملت ایران در زمان انقلاب آرزو می‌کردند تا سلطه غرب‌زده‌ها و استکبار جهانی از کشورمان برچیده شود.

وی بابیان اینکه عزت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران به خاطر داشتن نظام ولایی و مردمی است، افزود: وقتی نظامی دینی، ولایی و مردمی صاحب عزت و اقتدار می‌شود به این دلیل که ملت ایران مؤمن، ایثارگر و غیرتمند هستند.

امام جمعه اهر با اشاره به حادثه ساختمان پلاسکو و شهادت شماری از آتش‌نشانان، اظهار کرد: مقام معظم رهبری در رابطه با حادثه ساختمان پلاسکو دو پیام صادر کردند که هر دو این پیام‌ها مهم بود و در این پیام‌ها از نجابت، فداکاری مردم قدردانی کردند درحالی‌که مردم برای کمک‌رسانی به حادثه دیدگان همت کرده و بسیجی وار به میدان آمدند.

آیت‌الله حاجی‌زاده با تأکید بر اینکه ملت ایران با اتحاد و همدلی تمامی بحران‌ها و سختی‌ها را پشت سر گذاشته‌اند، گفت: وحدت و یکپارچگی مردم مثال‌زدنی بوده چراکه با توجه به اینکه به تعبیر رهبر معظم انقلاب جمهوری اسلامی در زمان جنگ تحمیلی حتی سیم‌خاردار هم نداشت ولی با اتحاد و همبستگی دوران دفاع مقدس را با پیروزی پشت سر گذاشتند.

وی اضافه کرد: ملت ایران با پشتیبانی از انقلاب و نظام جمهوری اسلامی تحریم‌های ظالمانه دشمنان را تحمل کردند به‌طوری که دشمنان قسم‌خورده این نظام و انقلاب قصد نابودی کشورمان را دارند، اگر اراده پروردگار نبود شاید اکنون کشور تسلیم دشمنان شده بود.

امام جمعه اهر با ذکر این‌که امنیت کشور را مدیون ازخودگذشتگی و فداکاری‌ها شهدا هستیم، بیان داشت: نیروهای جبهه مقاومت و مدافعان حرم در فرامرزهای جمهوری اسلامی با تروریست‌ها مقابله می‌کنند تا امنیت کشور حفظ شود.