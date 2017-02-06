به گزارش خبرنگار مهر، سید هادی موسوی شامگاه دوشنبه در جمع داوطلبان جمعیت هلالاحمر شهرستان اهر ضمن تبریک ایامالله دهه مبارک فجر، اظهار داشت: سازمان جمعیت هلالاحمر داوطلب محور بوده و از طرفی همکاری خیرین با هلالاحمر نشانگر نگاه مثبت مردم و خیرین به هلالاحمر است.
وی با اشاره به اینکه عملیات احداث پایگاه امداد و نجات جادهای شهرستان اهر در بزرگراه اهر – تبریز بهزودی آغاز میشود، افزود: خیری نیکوکار آقای حسین زاده با وقف زمینی در ورودی روستای زنجیربولاغ هلالاحمر را در ساخت پایگاه امداد و نجات جادهای یاری کرد و آقای پیری خیر دیگر منابع مالی پایگاه امداد و نجات جادهای شهرستان اهر تأمین کردهاند که بهزودی عملیات احداث پایگاه جادهای را شروع میکنیم.
جانشین جمعیت هلالاحمر آذربایجان شرقی تصریح کرد: داوطلبان جمعیت هلالاحمر نیز در اقدامی تحسینبرانگیز از استانهای همجوار بهمنظور ارائه خدمات به مردم روستاهای دورافتاده و صعبالعبور به یاری هلالاحمر شتافتند، داوطلبان با توجه به اینکه آمادگی لازم جهت مقابله با بحرانها را پیدا میکنند ولی در ارائه خدمات به مردم مناطق محرم بدن هیچگونه چشمداشتی در اردوها شرکت میکنند.
موسوی بابیان اینکه مانورها و اردوها باعث آمادگی داوطلبان جمعیت هلالاحمر آذربایجان شرقی در برابر بحرانها و سختیها میشود، گفت: هراندازهای که ما به مردم روستاها، شهرستانها و استانها خدمات ارائه دهیم بازهم کم است.
وی با تأکید بر اینکه موقوفات خیرین پشتوانههای بزرگی برای جمعیت هلالاحمر آذربایجان شرقی محسوب میشود، اظهار کرد: هلالاحمر یکی از سازمانهای مردمنهاد بوده و از بودجه مستقیمی از دولت به این سازمان تعلق نمییابد و اتکای هلالاحمر استان ازنظر منابع مالی و اعتبارات به خیرین است.
جانشین جمعیت هلالاحمر آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه داوطلبان و خیرین چشمه همیشه جوشان جمعیت هلالاحمر هستند، خاطرنشان کرد: اگر حمایتهای مادی، معنوی و فکری خیرین از جمعیت هلالاحمر آذربایجان شرقی نبود شاید اکنون با کمبودهای زیادی مواجه بودیم.
