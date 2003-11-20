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۲۹ آبان ۱۳۸۲، ۱۷:۲۵

اخبار اختصاصي "مهر" از اجلاس وين (22)

آراي مختلف درباره قطعنامه شوراي حكام، پشت درهاي بسته در حال بررسي است

آراي مختلف درباره قطعنامه شوراي حكام، پشت درهاي بسته در حال بررسي است

در پي به تعويق افتادن گفتگو هاي رسمي درباره مسائل هسته اي ايران به خواست هيات ايراني ، در جلسه عصر امروز شوراي حكام آژانس اتمي گروه هاي مختلف شورا همچنان پشت در هاي بسته در حال رايزني در باره بندهاي قطعنامه هستند .

به گزارش خبرنگار اعزامي مهر به وين، بيانيه اروپايي ها كماكان در محوريت رايزني ها قرار دارد و آمريكا و همراهانش  تا اين لحظه ، گنجاندن لفظ " تخلف " را در قطعنامه شوراي حكام درباره  فعاليت هسته اي ايران براي خود راضي كننده مي دانند اما بر خواسته پيشين خود مبني بر ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت اصرار ندارند.   
بر اساس اين گزارش هيات جمهوري اسلامي ايران با مذاكرات سنگين و مختلف در صددند قطعنامه آژانس را تاجايي كه حق ايران است تعديل كنند .
گروه غير متعهدها هم از ساعت 2 عصر به وقت وين ( 4:30عصر به وقت تهران ) نشستي داخلي را براي بررسي سخنراني البرادعي وتصميم گيري درباره قطعنامه نهايي آغاز كرده اند .  

کد مطلب 38992

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