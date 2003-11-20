آراي مختلف درباره قطعنامه شوراي حكام، پشت درهاي بسته در حال بررسي است

به گزارش خبرنگار اعزامي مهر به وين، بيانيه اروپايي ها كماكان در محوريت رايزني ها قرار دارد و آمريكا و همراهانش تا اين لحظه ، گنجاندن لفظ " تخلف " را در قطعنامه شوراي حكام درباره فعاليت هسته اي ايران براي خود راضي كننده مي دانند اما بر خواسته پيشين خود مبني بر ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت اصرار ندارند.

بر اساس اين گزارش هيات جمهوري اسلامي ايران با مذاكرات سنگين و مختلف در صددند قطعنامه آژانس را تاجايي كه حق ايران است تعديل كنند .

گروه غير متعهدها هم از ساعت 2 عصر به وقت وين ( 4:30عصر به وقت تهران ) نشستي داخلي را براي بررسي سخنراني البرادعي وتصميم گيري درباره قطعنامه نهايي آغاز كرده اند .

