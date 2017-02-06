۱۸ بهمن ۱۳۹۵، ۱۸:۴۰

معاون اقتصادی استانداری قزوین:

معاون رئیس جمهور به قزوین سفر می کند

قزوین- معاون اقتصادی استانداری قزوین گفت: به منظور افتتاح چند طرح عمرانی ویژه دهه فجر رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور به استان قزوین سفر می کند.

منوچهر حبیبی درگفتگو با خبرنگار مهر گفت:به منظور افتتاح و کلنگ زنی چند طرح عمرانی ودرمانی در ایام دهه فجر، جمشید انصاری معاون رئیس جمهور به استان قزوین سفر می کند.

وی افزود: این سفر دوروزه است و در برنامه ریزی های انجام شده دیدار با خانوده معظم شهدا، شرکت در شورای اداری استان و نشست صمیمی با فرهیختگان از جمله طلاب و روحانیون، صنعت گران، بانوان، ورزشکاران، هنرمندان، فعالان سیاسی هم گنجانده شده است.

حبیبی بیان کرد: در این سفر 2 هزار واحد مسکن مهر در شهرستان البرز افتتاح می شود و کلنگ ساخت بیمارستان 700 تختخوابی استان نیز به زمین زده خواهد شد.

معاون اقتصادی استاندار تصریح کرد: در برنامه های دکتر انصاری همچنین افتتاح مدرسه 20 کلاسه مهرگان، شرکت در گفتگوی ویژه خبری سیمای قزوین و نشست با نمایندگان اصحاب رسانه استان نیز پیش بینی شده است.

معاون استاندار درادامه گفت: در این سفر دو روزه سه معاون ایشان نیز با سفر به شهرستان های بوئین زهرا، تاکستان و آوج طرح ها و پروژه های عمرانی را افتتاح خواهند کرد.

