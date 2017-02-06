شهرستان فومن میزبان «تور یک روزه راهنمایان گردشگری کشور»می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین اسماعیل پور در جلسه هماهنگی «تور یک روزه راهنمایان گردشگری کشور» که عصر دوشنبه در دفتر فرمانداری شهرستان فومن برگزار شد، اظهار کرد: همایش «راهنمایان گردشگری کشور» در استان گیلان برگزار می شود.

وی با بیان اینکه زمان برگزاری این همایش در روزهای یکم و تا چهارم اسفندماه سال جاری است، افزود: شهرستان فومن یکی از روزهای مذکور میزبان «تور یک روزه راهنمایان گردشگری کشور» است.

فرماندار فومن با اشاره به حضور ۸۰۰ تورلیدر در این همایش، گفت: این افراد با ۲۰ اتوبوس برای یک روز از جاذبه های گردشگری شهرستان فومن همانند شهرک تاریخی ماسوله بازدید می کنند.

وی حضور این افراد در شهرستان را فرصتی مناسب برای معرفی و نمایش پتانسیل و ظرفیت های حوزه گردشگری، صنایع دستی و میراث فرهنگی فومن عنوان و خاطرنشان کرد: در تلاش هستیم تا بهترین برنامه های فرهنگی را برای این افراد برنامه ریزی و اجرا کنیم.

اسماعیل پور در ادامه با تأکید برضرورت تهیه بسته های و هدایایی فرهنگی همانند سی دی، شناسنامه فرهنگی شهرستان و معرفی واحدهای اقامتی و پذیرایی به همراه آدرس، کروکی و شماره تماس، افزود: باید از این فرصت برای معرفی شهرستان فومن در همه حوزه ها اعم از فرهنگی، اقتصادی و عمرانی استفاده کنیم.