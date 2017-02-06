به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلی سعادت بعد از ظهر دوشنبه در آیین رونمایی از محصولات صادراتی یک شرکت تولیدی اظهار داشت: ایجاد نمایشگاه دائمی فروش محصولات تولیدی استان باید در دستور کار مسئولان قرار گیرد که در این خصوص دستورات لازم به اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان داده شده است.
وی با بیان اینکه تولیدکنندگان و مصرفکنندگان استان باید برای شکوفایی اقتصاد دست در دست هم دهند گفت: بنابراین نمایشگاه عرضه محصولات تولیدی آذربایجانغربی میتواند محل تلاقی این موضوع باشد.
سعادت با تاکید بر اینکه تعصب مصرف محصولات تولیدی استان وجود ندارد عنوان کرد: این در حالی است که در سایر استانهای کشور همانند اصفهان، ابتدا محصولات تولیدی خود را مصرف میکنند.
استاندار آذربایجان غربی ادامه داد: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان باید پس از آمادهسازی نمایشگاه دائمی، تمامی محصولات تولیدی آذربایجانغربی در تمامی زمینهها را در معرض دید عموم قرار داده و علاوه بر آن، تولیدکنندگان و مصرفکنندگان را در این محل گرد هم آورد.
سعادت با اشاره به اینکه باید در آذربایجانغربی تفاهم نامهای به امضا رسد که هیچ کس محصول تولیدی خارج از استان را خریداری نکند گفت: تنها در صورتی حق خرید از استانهای همجوار یا سایر استانها وجود دارد که مشابه آن وجود نداشته باشد.
استاندار آذربایجان غربی با تاکید بر اینکه باید تولیدات استان خریداری شود اضافه کرد: در این صورت مسئله اقتصاد مقاومتی مورد تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز محقق میشود.
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