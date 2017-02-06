رشد ۵۰ درصدی ارزش ریالی کشفیات قاچاق

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا مقیمی در حاشیه همایش تخصصی پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز در جمع خبرنگاران با بیان اینکه مبارزه با پدیده قاچاق از اولویت های اصلی این پلیس است، اظهار کرد: عمده فعالیت و اقدامات خود را بر کنترل مرزها معطوف کرده ایم که مرزبانی در این خصوص اقدامات مطلوبی انجام داده است.

وی از افزایش کشفیات در سال ۹۵ خبر داد و افزود: میزان کشفیات از نظر ریالی ۵۰ درصد رشد داشته است.

رئیس پلیس آگاهی کشور با بیان اینکه تمرکز بر باندهای کلان را در دستور کار قرار داده ایم، گفت: کشف پرونده های بالای ۵۰۰ میلیون تومان ، ۱۰۷ درصد رشد داشته است.

وی همچنین اشاره کرد: کشفیات در پرونده های ۱۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان با رشد ۷۴ درصدی همراه بوده است.

این مقام عالی انتظامی عنوان کرد: تمرکز بر ۹ استان را نیز دنبال می کنیم که استانهای جنوبی و غربی در میان این ۹ استان هستند.

سردار مقیمی بر لزوم استفاده از تجهیزات به روز برای مبارزه با پدیده قاچاق تأکید و بیان کرد: همه پلیس ها به صورت هم پوشانی در مبارزه با قاچاق کالا و ارز اقدام می کنند.

وی با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری در خصوص امحاء کالای قاچاق مکشوفه نیز گفت: معدوم سازی کالای قاچاق کشف شده توسط نیروی انتظامی نیز دنبال می شود.

این مقام عالی انتظامی با اشاره به فعالیت قرارگاه مبارزه با قاچاق کالا و ارز عنوان کرد: انشاءالله در سال ۹۶ اقدامات موثرتری در مبارزه با قاچاق را شاهد باشیم.