  1. جامعه
  2. انتظامی
۱۸ بهمن ۱۳۹۵، ۱۹:۰۷

رئیس پلیس آگاهی خبر داد؛

رشد ۵۰ درصدی ارزش ریالی کشفیات قاچاق

رشد ۵۰ درصدی ارزش ریالی کشفیات قاچاق

رئیس پلیس آگاهی نیروی انتظامی از رشد ۵۰ درصدی ارزش ریالی کشفیات قاچاق در سال ۹۵ در مقایسه با سال ۹۴ خبر داد و گفت: استفاده از تجهیزات به روز و تمرکز بر مرزها در مبارزه با قاچاق کارگشا است.

 به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا مقیمی در حاشیه همایش تخصصی پلیس مبارزه با قاچاق کالا  و ارز در جمع خبرنگاران با بیان اینکه مبارزه با پدیده قاچاق از اولویت های اصلی این پلیس است، اظهار کرد: عمده فعالیت و اقدامات خود را بر کنترل مرزها معطوف کرده ایم که مرزبانی در این خصوص اقدامات مطلوبی انجام داده است.

وی از افزایش کشفیات در سال ۹۵ خبر داد و افزود: میزان کشفیات از نظر ریالی ۵۰ درصد رشد داشته است.

رئیس پلیس آگاهی کشور با بیان اینکه تمرکز بر باندهای کلان را در دستور کار قرار داده ایم، گفت: کشف پرونده های بالای ۵۰۰ میلیون تومان ، ۱۰۷ درصد رشد داشته است.

وی همچنین اشاره کرد: کشفیات در پرونده های ۱۰۰ تا ۵۰۰ میلیون  تومان با رشد ۷۴ درصدی همراه بوده است.

این مقام عالی انتظامی عنوان کرد: تمرکز بر ۹ استان را نیز دنبال می کنیم که استانهای جنوبی و غربی در میان این ۹ استان هستند.

سردار مقیمی بر لزوم استفاده از تجهیزات به روز برای مبارزه با پدیده قاچاق تأکید و بیان کرد: همه پلیس ها به صورت هم پوشانی در مبارزه با قاچاق کالا و ارز اقدام می کنند.

وی با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری در خصوص امحاء کالای قاچاق مکشوفه نیز گفت: معدوم سازی کالای قاچاق کشف شده توسط نیروی انتظامی نیز دنبال می شود.

این مقام عالی انتظامی با اشاره به فعالیت قرارگاه مبارزه با قاچاق کالا و ارز عنوان کرد: انشاءالله در سال ۹۶ اقدامات موثرتری در مبارزه با قاچاق را شاهد باشیم.

کد مطلب 3899215

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها