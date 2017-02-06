٢ مجتمع پتروشیمی در ماهشهر به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر؛ آیین بهره برداری از فاز ٢ پتروشیمی کارون با راه اندازی واحد تولید محصول دی متیل فنیل دی ایزوسیانات (MDI) با ظرفیت سالانه ٤٠ هزار تن، عصر امروز (دوشنبه، ١٨ بهمن ماه) همزمان با سی و هشتمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی، با حضور اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری، بیژن زنگنه، وزیر نفت و مرضیه شاهدایی، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی برگزار شد.

فاز دوم پتروشیمی کارون دارای پنج واحد است که دو واحد در آذرماه سال ٩٤ تکمیل و عملیات راه اندازی سه واحد باقیمانده نیز از اردیبهشت ماه امسال آغاز شد که در نهایت با تولید محصول دی متیل فنیل دی ایزوسیانات (MDI) در گریدهای مختلف و با خلوص بسیار بالا این فاز به بهره برداری کامل رسید.

هزینه انجام دو فاز پتروشیمی کارون ٣٥٠ میلیون یورو است که با فعالیت مجتمع با ظرفیت کامل، سالانه حدود ٣٠٠ میلیون دلار صرفه جویی ارزی را در کشور خواهیم داشت.

شرکت پتروشیمی کارون، نخستین و تنها تولیدکننده ایزوسیانات ها در خاورمیانه است که در سال ٨١ با هدف تولید ٤٠ هزار تن در سال تولوئن دی ایزوسیانات (TDI) تحت لیسانس کماتور سوئد تأسیس و در اسفند ٨٧ به بهره برداری رسید. همچنین در سال ٨٤ قراردادی بین شرکت پتروشیمی کارون و کماتور سوئد به صورت EPCC به منظور تولید ٤٠ هزار تن در سال متیل دی فنیل دی ایزوسیانات (MDI) منعقد شد.

پتروشیمی کارون در فاز دوم خود با استفاده از خوراک های بنزن، اسیدنیتریک، اسید سولفوریک، فرم آلدهید، کلر، هیدروژن و مونوکسیدکربن محصول MDI را با ارزش افزوده بسیار بالا تولید می کند که این محصول در تولید انواع چسب، ابرهای پوششی، پلی یورتان، جلو داشبورد خودروها کاربرد دارد.

کماتور سوئد اجرای عملیات ساختمان و نصب پروژه MDI را در سال ٨٥ آغاز کرده بود ولی به دلایل مختلف از جمله تحریم های اعمال شده علیه کشورمان این طرح را در سال ٨٨ به صورت نیمه تمام رها کرد و از فروردین سال ٩١ تکمیل طرح تا مرحله پیش راه اندازی به شرکت خوارزمی پتروشیمی بندرامام واگذار شد.

همه مراحل پیش راه اندازی و راه اندازی واحد تولید MDI بدون حضور لایسنسور و با تکیه بر دانش، تجربه و تلاش متخصصان داخلی انجام شده است و پیش بینی می شود تمام تولیدات این محصول در داخل مصرف شود و کشور از واردات این محصول بی نیاز می شود.

بر اساس این گزارش، مجتمع پتروشیمی تخت‌جمشید نیز شامل یک واحد تولید الاستومر استایرن بوتادین رابر (SBR) به روش پلیمریزاسیون امولسیونی سرد به ظرفیت ۳۰ هزار تن در سال با تکنولوزی GOODYEAR و یک واحد تولید پلی بوتا دین رابر (PBR) به روش پلیمریزاسیون محلولی با کاتالیست زیگلر ناتا به ظرفیت ۱۸ هزار تن درسال با تکنولوژی BF GOODRICH است که در زمینی به مساحت ۱۶ هکتار در سایت دوم منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر واقع شده است.