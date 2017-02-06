  1. استانها
  2. قزوین
۱۸ بهمن ۱۳۹۵، ۱۸:۵۵

به مناسبت دهه فجر:

۲۳ طرح عمرانی و امدادی در شهرستان تاکستان افتتاح شد

۲۳ طرح عمرانی و امدادی در شهرستان تاکستان افتتاح شد

تاکستان- همزمان با ششمین روز از دهه مبارک فجر در مراسمی با حضور معاون سیاسی استانداری قزوین ۲۳ طرح عمرانی و امدادی در شهرستان تاکستان افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با ششمین روز از دهه مبارک فجر، روز دوشنبه در مراسمی با حضور سید سعید شاهرخی معاون سیاسی امنیتی استانداری قزوین، سیاوش طاهرخانی فرماندار تاکستان بهره برداری از ۲۳ طرح عمرانی در این شهرستان آغاز شد.

این طرح ها شامل گازرسانی به ۱۹واحد صنعتی و آبیاری تحت فشار سه چاه آب رسانی است که برای اجرای آنها بالغ بر۳۱ میلیارد ریال هزینه شده است.

همچنین یک پایگاه اورژانس که توسط کاکاوند فرد خیر نیکوکار احداث شده در شهر ضیاءآباد تاکستان افتتاح شد.

با بهره برداری از این پایگاه امدادی خدمات نیرئهای امدادرسان تا شعاع ۴۰ کیلومتر از جاده های منطقه تحت پوشش قرار می گیرد.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار قزوین در سفر به تاکستان همچنین با خانواده شهید علی احمدی که در درگیری با اشرار تهران به شهادت رسیده بود و نیز یک معلول توانای تاکستان دیدار کرد.

شاهرخی همچنین با حضور در مسجد جامع ضیاءآباد ضمن دیدار با مردم از نزدیک در جریان مشکلات و درخواستهای آنها قرار گرفت.

کد مطلب 3899223

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها