۲۳ طرح عمرانی و امدادی در شهرستان تاکستان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با ششمین روز از دهه مبارک فجر، روز دوشنبه در مراسمی با حضور سید سعید شاهرخی معاون سیاسی امنیتی استانداری قزوین، سیاوش طاهرخانی فرماندار تاکستان بهره برداری از ۲۳ طرح عمرانی در این شهرستان آغاز شد.

این طرح ها شامل گازرسانی به ۱۹واحد صنعتی و آبیاری تحت فشار سه چاه آب رسانی است که برای اجرای آنها بالغ بر۳۱ میلیارد ریال هزینه شده است.

همچنین یک پایگاه اورژانس که توسط کاکاوند فرد خیر نیکوکار احداث شده در شهر ضیاءآباد تاکستان افتتاح شد.

با بهره برداری از این پایگاه امدادی خدمات نیرئهای امدادرسان تا شعاع ۴۰ کیلومتر از جاده های منطقه تحت پوشش قرار می گیرد.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار قزوین در سفر به تاکستان همچنین با خانواده شهید علی احمدی که در درگیری با اشرار تهران به شهادت رسیده بود و نیز یک معلول توانای تاکستان دیدار کرد.

شاهرخی همچنین با حضور در مسجد جامع ضیاءآباد ضمن دیدار با مردم از نزدیک در جریان مشکلات و درخواستهای آنها قرار گرفت.