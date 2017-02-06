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۱۸ بهمن ۱۳۹۵، ۱۹:۰۰

رئیس سازمان بهزیستی کشور:

هر سال ۳۰ هزار نوزاد معلول در کشور متولد می شود

هر سال ۳۰ هزار نوزاد معلول در کشور متولد می شود

ارومیه – رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: هر سال ۳۰ هزار نوزاد معلول متولد می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان محسنی بندپی در حاشیه بهره برداری از صورت نمادین ۵۶ واحد مسکن مددجویی در استان در گفتگو با خبرنگاران اظهارداشت: با هدف کاهش تولد نوزادان معلول، مشاوره و آزمایش های ژنتیک قبل از ازدواج برای زوجین اجباری است.

وی ادامه داد: هزینه مشاوره و آزمایش ژنتیکی زوجینی که مشکل مالی دارند از طرف کمیته امداد و سازمان بهزیستی پرداخت می شود.

محسنی بندپی اظهارداشت:۵۰ درصد از ناشنوایی‌ها، نابینایی‌ها و عقب‌ماندگی‌ها قابل پیشگیری و ۱۰۰ درصد بیماری‌های متابولیک قابل شناسایی و پیشگیری هستند.

در ادامه همزمان با ایام مبارک دهه فجر با حضور معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور، مدیر کل بهزیستی و جمعی از مسئولین به صورت نمادین از ۵۶ واحد مسکن مددجویی بهره برداری شد.

مدیر کل بهزیستی استان در مراسم افتتاح نمادین این واحدهای مسکونی در ارومیه اظهار داشت: برای ۵۶ واحد مسکن مددجویی که در ۹ شهرستان احداث و به بهره برداری رسیده، مبلغی بالغ بر ۳ میلیارد و ۲۲۰ میلیون ریال تسهیلات بلاعوض پرداخت شده است.

کد مطلب 3899236

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