جشن بزرگ انقلاب در شهر زرآباد کنارک برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز با حضور مسئولین، علما، ریش سفیدان، فرهنگیان و بسیجیان شهرستان کنارک جشن بزرگ انقلاب در مدرسه عمار شهر زرآباد کنارک برگزار شد.

عبدالعزیز بلوچزهی در این مراسم اظهار داشت: اگر امروز مردم به راحتی پشت تریبون صحبت می کند بخاطر خون شهدای انقلاب و هشت سال دفاع مقدس است.

رئیس شورای اسلامی استان سیستان و بلوچستان افزود: به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران امروز شاهد پیشرفت کشور در همه بخش ها هستیم.

وی با اشاره به اینکه امنیت امروز کشور را مرهون خون شهدای انقلاب هستیم، افزود: با توجه به پتانسیل ها و ظرفیت های بخش زرآباد متاسفانه با گذشت ۹ ماه هنوز بخش زرخیز زرآباد بخشدار ندارد.

همچنین در ادامه این مراسم معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار شهرستان کنارک با تبریک دهه مبارک فجر افزود: در چنین روزی خداوند بر ما منت نهاد و ظلم، ستم و استبداد را از این کشور دور کرد.

محمد اردنی با اشاره به خدمات نظام پس از پیروزی در استان سیستان و بلوچستان گفت: نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در راستای محرومیت زدایی طرح های بسیار بزرگی را در استان سیستان و بلوچستان به سرانجام رسانده است.

یوسف مصلحی سخنگوی شورای شهر زرآباد نیز در این مراسم گفت: تشکیل جمهوری اسلامی نه تنها اراده ملی ایرانیان را بر سرنوشت خودشان تثبیت کرد و برای آنان استقلال و آزادی را به ارمغان آورد، بلکه این بارقه امید در دل محرومان و مستضعفان جهان درخشید که بعد از قرن ها رنج و درد جلوه ای از وعده خداوند تبارک وتعالی را شاهد باشند.