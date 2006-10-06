خدايا در اين روز مرا به جامه خودداري بپوشان

اللهم زيني فيه بالستر و العفاف
واسترني فيه بلباس القنوع والكفاف
و احملني فيه علي العدل و الانصاف
و امني فيه من كل ما اخاف
بعصمتك يا عصمه الخائفين
خدايا در اين روز مرا به حجاب و عفاف زينت ده
و مرا به جامه قناعت و خودداري بپوشان
و در آن مرا بر عدل و انصاف وادار نما
و آسوده ام دار در آن از هر چيز كه مي ترسم
به حق نگهداي ات اي حافظ ترسندگان
گفتار نور:
قال رسول الله(ص): ان ابواب السماء تفتح في اول ليلة من شهر رمضان و لا تغلق الي آخر ليلة منه.
رسول خدا(ص): درهاي آسمان در اولين شب ماه رمضان گشوده مي شوند و تا آخرين شب آن بسته نخواهد شد .
بحارالانوار، ج 93، ص 344
قال الصادق (ع): اذا صمت فليصم سمعك و بصرك و شعرك و جلدك.
امام صادق (ع) فرمود: آنگاه كه روزه مى گيرى بايد چشم و گوش و مو و پوست تو هم روزه دار باشند.
الكافي ج 4 ص 87، ح 1
