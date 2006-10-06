۱۴ مهر ۱۳۸۵، ۱۰:۲۷

/ دعاي روز دوازدهم ماه مبارك رمضان/

خدايا در اين روز مرا به جامه خودداري بپوشان

بارالها ...

اللهم زيني فيه بالستر و العفاف
واسترني فيه بلباس القنوع والكفاف
و احملني فيه علي العدل و الانصاف
و امني فيه من كل ما اخاف
بعصمتك يا عصمه الخائفين

خدايا در اين روز مرا به حجاب و عفاف زينت ده
و مرا به جامه قناعت و خودداري بپوشان
و در آن مرا بر عدل و انصاف وادار نما
و آسوده ام دار در آن از هر چيز كه مي ترسم
به حق نگهداي ات اي حافظ ترسندگان

گفتار نور:

قال رسول الله(ص): ان ابواب السماء تفتح في اول ليلة من شهر رمضان و لا تغلق الي آخر ليلة منه.

رسول خدا(ص): درهاي آسمان در اولين شب ماه رمضان گشوده مي شوند و تا آخرين شب آن بسته نخواهد شد .

بحارالانوار، ج 93، ص 344

قال الصادق (ع): اذا صمت فليصم سمعك و بصرك و شعرك و جلدك.

امام صادق (ع) فرمود:  آنگاه كه روزه مى ‏گيرى بايد چشم و گوش و مو و پوست تو هم روزه ‏دار باشند. 

الكافي ج 4 ص 87، ح 1  

