خدايا در اين روز مرا به جامه خودداري بپوشان

اللهم زيني فيه بالستر و العفاف

واسترني فيه بلباس القنوع والكفاف

و احملني فيه علي العدل و الانصاف

و امني فيه من كل ما اخاف

بعصمتك يا عصمه الخائفين

خدايا در اين روز مرا به حجاب و عفاف زينت ده

و مرا به جامه قناعت و خودداري بپوشان

و در آن مرا بر عدل و انصاف وادار نما

و آسوده ام دار در آن از هر چيز كه مي ترسم

به حق نگهداي ات اي حافظ ترسندگان

گفتار نور:

قال رسول الله(ص): ان ابواب السماء تفتح في اول ليلة من شهر رمضان و لا تغلق الي آخر ليلة منه.



رسول خدا(ص): درهاي آسمان در اولين شب ماه رمضان گشوده مي شوند و تا آخرين شب آن بسته نخواهد شد .

بحارالانوار، ج 93، ص 344

قال الصادق (ع): اذا صمت فليصم سمعك و بصرك و شعرك و جلدك.

امام صادق (ع) فرمود: آنگاه كه روزه مى ‏گيرى بايد چشم و گوش و مو و پوست تو هم روزه ‏دار باشند.

الكافي ج 4 ص 87، ح 1