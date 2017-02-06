ایران دنبال ثبات منطقه/عدم درخواست ایران برای میانجیگری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، ایران نخستین بخش از هزینه ۱۰ میلیارد دلاری پروژه ساخت فاز دوم نیروگاه اتمی بوشهر را به روسیه پرداخت کرده است.

«لوان جاگواریان»، سفیر روسیه در تهران نیز خبر پرداخت نخستین قسط این پروژه از سوی تهران به مسکو که به گفته وی در دسامبر سال گذشته میلادی انجام شده را تایید کرد.

گفتنی است فاز دوم ساخت نیروگاه اتمی بوشهر در تاریخ دهم سپتامبر سال ۲۰۱۶ میلادی آغاز شد.

تکمیل این پروژه ۱۰ سال به طول خواهد انجامید و رقمی حدود ۱۰ میلیارد دلار برای ساخت فاز دوم این نیروگاه برآورد شده است.

جاگواریان همچنین در خصوص افزایش تنش ها میان دولت های ایران و آمریکا بر سر فعالیتهای اخیر موشکی تهران گفت: مسلما ما از افزایش تنش ها

میان آمریکا و ایران نگران هستیم. من فکر می کنم روسیه هر کاری بتواند برای کاهش میزان تنش ها انجام خواهد داد. اینکه آیا ایران به تلاش های

میانجیگرانه نیازمند است یا خیر، موضوعی است که مستقیما به شرکای ایرانی ما بازمیگردد.

وی تصریح کرد: تاکنون چنین درخواستهایی ( از سوی ایران) دریافت نشده است.

سفیر روسیه درباره اظهارنظر رئیس جمهور آمریکا و پادشاه عربستان سعودی مبنی بر نقش ثبات زدای ایران در منطقه تصریح کرد: ما موافق این

اظهارنظر نیستیم بلکه برعکس ما متقاعد شده ایم که هدف ایران، ایجاد ثبات است. اگر اینطور نبود روسیه با ایران در تعدادی از موضوعات حساس

منطقه همکاری نمیکرد.

وی در بخش هایی دیگر از اظهاراتش به سفر آتی رئیس جمهور ایران به مسکو و برنامه های وی در این سفر پرداخت.