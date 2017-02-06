معلمان بالاترین اعتبار را در جامعه دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل استانداری فارس، سید محمد علی افشانی در هفتمین روز از دهه فجر در آیین بهره برداری از درمانگاه فرهنگیان فسا، ضمن تاکید بر ضرورت حفظ منافع نسل های آینده کشور، افزود: در تعریف توسعه پایدار گفته می شود که توسعه پایدار پاسخگویی به نیازهای امروز بدون فدا کردن منافع نسل های آینده است.

وی کمک به آموزش و پرورش و سرمایه گذاری در این عرصه را سرمایه گذاری بر روی نیروی انسانی به عنوان آینده سازان کشور دانست و ادامه داد: نسل فردا و آینده سازان کشور اگر خوب تربیت شوند همه چیز خواهیم داشت اما اگر بد تربیت شوند هیچ چیزی نخواهیم داشت.

افشانی ضمن ابراز خرسندی از حضور در جمع خیرین و فرهنگیان به عنوان ۲ قشر مهم تصریح کرد: معلمی بالاترین مقام آدمی است و امروز معلمان ما با وجود تمام کمبودها و مشکلات بالاترین اعتبار را در جامعه دارند.

استاندار فارس، گفت: در تمام نظر سنجی هایی که در کشور انجام گرفته، جامعه با فاصله قابل ملاحظه ای بالاترین میزان اعتماد را به معلمان داشته است و بنابراین خدمت به این قشر در هر سطح و مقطعی بسیار ارزشمند است.

وی ادامه داد: امکان ندارد کسی درک درستی داشته باشد و معلم و آموزش و پرورش را در راس همه چیز نداند، معلمانی که با وجود تمام سختی ها با شرافت زندگی می کنند و به همین دلیل در جامعه و در نظر مردم نیز بسیار عزیز هستند.

افشانی تصریح کرد: امیدواریم شرایط جامعه به گونه ای شود که بتوانیم معلمان را بی نیاز از مسائلی کنیم که بخشی از فکر و ذهن آنها را به خود مشغول کرده است.

وی ریشه کار نیک و خیر را در فرهنگ کهن ایران زمین دانست و افزود: مردم سرزمین ایران همواره با حس نوع دوستی در مسیر حل مشکلات دیگران گام برمی داشته اند و امروز نیز افراد خیر در حوزه های مختلف بانی اقدامات بسیار ارزشمندی شده اند.

افشانی تصریح کرد: خیرین در همه بخش ها کاری بس بزرگ انجام می دهند که این جای تبریک به آنها دارد، خیرینی که با یک حسابگری دقیق و حرفه ای با خدای خویش معامله کرده اند و مزد و اجر آنرا نیز از خداوند خواهند گرفت.

وی با اشاره به فرمایش قرآن مبنی بر سبقت گرفتن از یکدیگر در انجام کار خیر، خطاب به خیرین، گفت: شما به این دستور قرآن به خوبی عمل کرده اید.

استاندار فارس گفت: شما خیرین نیز اجر اخروی خود را از پیش فرستاده اید و بر سر سفره ای خواهید نشست که داشته های آنرا از پیش فرستاده اید.

به گزارش خبرگزاری مهر، درمانگاه فرهنگیان شهرستان فسا در زمینی به مساحت ۹۲۰ متر مربع و زیربنای یک هزار و ۳۰۰ متر مربع ساخته شده است.

برای ساخت این درمانگاه ۲۰ میلیارد ریال اعتبار صرف شده که سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال توسط یک فرد خیر و مابقی نیز از سوی آموزش و پرورش تامین شده است.