به گزارش خبرنگار مهر، عباس کلانتری بعد از ظهر امروز در نشستی خبری اظهار داشت: دانشکده های علوم میان رشته ای و فناوری های نوین به زودی در دانشگاه میبد افتتاح و راه اندازی می شود.

وی با بیان اینکه در این دانشگاه در حال حاضر هزار و ۸۰۰ دانشجو مشغول به تحصیل هستند که پیش‌بینی می شود این آمار در پنج سال آینده به ۵ هزار نفر برسد، بیان کرد: ۵۲ درصد دانشجویان بومی و ۴۸ درصد آنها غیربومی و ۶۴ درصد دانشجویان دختر و ۳۶ درصد آنها پسر هستند که البته این نسبت‌ها هر ترم تغییر می‌کند.

کلانتری با اشاره به اینکه این دانشگاه در حال حاضر ۵۱ عضو هیئت علمی دارد، افزود: سالانه حداقل دو رشته کارشناسی، سه رشته کارشناسی ارشد و یک رشته دکترا در این دانشگاه راه اندازی می شود.

وی در مورد پروژه های عمرانی دانشگاه آیت الله حائری میبد بیان کرد: برای مجموع ۲۰ هزار مترمربع ساختمانی که در این دانشگاه در دست احداث است، ۳۰ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده که تنها سه میلیارد تومان آن اعتبار دولتی بوده است.

رئیس دانشگاه آیت الله حائری میبد عنوان کرد: این دانشگاه توسط خیران شهرستان میبد حمایت می شود و بهره مندی از این حمایت از ویژگی های دانشگاه میبد است.

وی به تشریح پروژه های عمرانی در دست احداث در این دانشگاه پرداخت و افزود: پروژه هایی نظیر مسکن دانشجویی برادران که برای نخستین بار در کشور به این شیوه ساخته می‌شود نیز قبل از پایان سال جاری احداث می شود.

کلانتری بیان کرد: در حال حاضر کمبود خوابگاه در دانشگاه میبد نداریم و به همه درخواست‌ها پاسخ داده شده اما با احداث خوابگاه‌های جدید، شرایط بهتری برای دانشجویان غیربومی ایجاد می شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از میزبانی این دانشگاه از یک شهید گمنام خبر داد و اظهار داشت: ابتدا قرار بود پیکر سه شهید گمنام در این دانشگاه تشییع و خاکسپاری شود اما با تغییرات انجام شده تا این لحظه قرار بر تدفین یک شهید در این دانشگاه است.

کلانتری عنوان کرد: مقدمات میزبانی از این شهید گمنام فراهم است و بین هفتم تا دوازدهم اسفندماه مراسم تشییع و خاکسپاری با حضور دانشجویان و مردم میبد انجام می شود.