باید هر لحظه در مسیر پیشرفت جامعه انقلابی وار عمل کنیم

به گزارش خبرنگار مهر ، حجت الاسلام صالحی ابرقویی عصر امروز دوشنبه در مراسم گرامیداشت سی و هشتمین سالگرد پیروزی انقلاب که در کرمانشاه برگزار شد، بااشاره به نقش آیت الله هاشمی در پیروزی انقلاب اظهار داشت: امسال اولین سالی است که جای یار دیرین امام(ره) آیت الله هاشمی رفسنجانی در مراسم جشن های پیروزی انقلاب خالی است.

وی افزود: نکته ای که در انقلاب باید در نظر داشته باشیم طوری عمل کنیم که پس از مدت کوتاهی از شور و شوق ابتدای انقلاب کاسته نشود چرا که اگر حواسمان نباشد، به حوادث قبل از انقلاب برمی گردیم.

حجت الاسلام صالحی ابرقویی خاطر نشان کرد: برخی بر این عقیده اند که انقلاب را امام زمان حفظ خواهد کرد، اما اگر خود ما در مسیر انقلاب قدم بر نداریم حتی اگر انقلاب توسط پیامبر هم پایه گذاری شده باشد نتیجه اش شهادت امام حسین(ع) می شود.

این استاد حوزه علمیه قم یادآور شد: همانطور که امام(ره ) فرمود، انقلابی بودن مهم نیست بلکه انقلابی ماندن و حفظ آن مهم است.

این استاد حوزه افزود: اگر مردم، نخبگان و بخصوص خواص جامعه دست از حاجت های روزمره خود بردارند و خواسته و هدف اصلی آنها پیشرفت جامعه باشد انقلاب شکل خواهد گرفت.

وی ادامه داد: اگر مسئولین به فکر خود نباشند و از تجمل گرایی بپرهیزند و از خودگذشتگی داشته باشند می توان گفت انقلابی عمل کرده اند.

حجت الاسلام صالحی ابرقویی انقلابی بودن را توجه به پیشرفت کشور دانست و یادآور شد: باید در مسائل اقتصادی انقلابی وار، عمل کنیم و با هر تیپ و هر مسئولیتی در راه پیشرفت کشور قدم برداریم.

وی با اشاره به حضور امیرالمومنین(ع) در عرصه های سیاسی و اقتصادی گفت: اگر کسی علی وار زندگی کرد در مسیر انقلاب است و می توان گفت بسیجی واقعی است.

این مبلغ اعزامی، زندگی مقام معظم رهبری را در راستای سیره و روش ائمه بیان کرد و افزود: رهبر در هر مساله ای که وارد شود از ادبیات تا مسایل سیاسی و اقتصادی مردی کامل است و زندگی را بر مبنای زندگی امیر المومنین(ع) ساخته و وجودش در هر مسیری موثر است.

وی بیان داشت: رهبر خود را نمی بیند بلکه هدف را می بیند در جایی که رهبر انقلاب به موضوع کنترل جمعیت بعنوان یک اشتباه معترف می شود، چرا باید افرادی- که یار امام بودند - در بزنگاههای انقلاب مرتکب اشتباه می شوند به گناه خود اعتراف نکنند.

حجت الاسلام صالحی سطحی و ظاهری شدن ارزشهای انقلاب را از آفتهای آن بر شمرد و ب ا اشاره به رفتارهای سیاسی عربستان سعودی گفت: عربستان پوسته را حفظ کرده اما از ریشه خراب است.

وی به معیارهای انقلابی بودن نیز اشاره ای داشت و گفت: دانش علمی، جهاد اقتصادی، تلاش در زمینه مسائل فرهنگی وجهاد در راه ترویج ازدواج از معیارهای انقلابی بودن است.