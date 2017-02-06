به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجتالاسلام حسن روحانی روز دوشنبه در دیدار «میخائیل میاسنیکوویچ» رئیس شورای جمهوری مجلس ملی بلاروس با اشاره به روابط بسیار خوب جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بلاروس تأکید کرد: توسعه و تعمیق روابط دوجانبه به نفع هر دو دولت و ملت است.
رئیس جمهور ضرورت بهرهگیری از فرصتها و ظرفیتهای موجود بین دو کشور در بخشهای متنوع اقتصادی ، فناوری و علمی را خاطر نشان ساخت و گفت: باید در جهت تشویق، حمایت و آشنایی بیشتر بخش خصوصی، سازمانها و نهادهای دو کشور حرکت کنیم.
روحانی همچنین با اشاره به برنامه اصولی کشورمان در توسعه مسیر ترانزیتی کریدور جنوب به شمال تصریح کرد: بلاروس و ایران می توانند علاوه بر همکاری های مشترک ، پلی برای ارتباط در گستره ای از خلیج فارس تا اتحادیه اروپا باشند.
رئیس جمهور با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران و بلاروس همواره با مواضع نزدیک سیاسی و همکاریهای بینالمللی در کنار یکدیگر بودهاند، افزود: تهران از افزایش همکاریها در زمینه مسایل اقتصادی، سرمایهگذاری و علم و فناوری با مینسک و همچنین کشورهای منطقه اورآسیا استقبال میکند.
«میخائیل میاسنیکوویچ» رییس شورای جمهوری مجلس ملی بلاروس نیز در این دیدار با تأکید بر اهمیت ارتقاء سطح روابط سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و بلاروس، گفت: با برداشته شدن تحریمها علیه جمهوری اسلامی ایران زمان آن فرا رسیده که روابط اقتصادی فیمابین هر چه بیشتر تحکیم و تعمیق یابد.
رییس شورای جمهوری مجلس ملی بلاروس با اشاره به اراده و تفاهم روسای جمهور دو کشور برای افزایش سطح روابط، بر گسترش همکاری در حوزههای علم و فناوری، اقتصادی، گردشگری، بین استانی و بین پارلمانی، تأکید کرد.
وی همچنین با تبریک فرا رسیدن سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی به ملت و دولت ایران افزود: رییس جمهوری بلاروس در راستای تحکیم روابط دوجانبه در حال برنامهریزی برای سفر رسمی به جمهوری اسلامی ایران است.
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