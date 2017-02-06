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۱۸ بهمن ۱۳۹۵، ۱۹:۳۲

روحانی در دیدار رئیس مجلس بلاروس:

ایران از افزایش همکاری‌ها با منطقه اورآسیا استقبال می‌کند

ایران از افزایش همکاری‌ها با منطقه اورآسیا استقبال می‌کند

رئیس جمهور گفت: تهران از افزایش همکاری‌ها در زمینه مسایل ‏اقتصادی، سرمایه‌گذاری و علم و فناوری با مینسک و همچنین کشورهای منطقه اورآسیا استقبال می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجت‌الاسلام حسن روحانی روز دوشنبه در دیدار «میخائیل میاسنیکوویچ» رئیس شورای ‏جمهوری مجلس ملی بلاروس با اشاره به روابط بسیار خوب جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بلاروس تأکید ‏کرد: توسعه و تعمیق روابط دوجانبه به نفع هر دو دولت و ملت است.‏

رئیس‌ جمهور ضرورت بهره‌گیری از فرصت‌ها و ظرفیت‌های موجود بین دو کشور در بخش‌های متنوع اقتصادی ، ‏فناوری و علمی را خاطر نشان ساخت و گفت: باید در جهت تشویق، حمایت و آشنایی بیشتر بخش خصوصی، ‏سازمان‌ها و نهادهای دو کشور حرکت کنیم.‏

روحانی همچنین با اشاره به برنامه اصولی کشورمان در توسعه مسیر ترانزیتی کریدور جنوب به شمال ‏تصریح کرد: بلاروس و ایران می توانند علاوه بر همکاری های مشترک ، پلی برای ارتباط در گستره ای از خلیج ‏فارس تا اتحادیه اروپا باشند.‏

رئیس‌ جمهور با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران و بلاروس همواره با مواضع نزدیک سیاسی و ‏همکاری‌های بین‌المللی در کنار یکدیگر بوده‌اند، افزود: تهران از افزایش همکاری‌ها در زمینه مسایل ‏اقتصادی، سرمایه‌گذاری و علم و فناوری با مینسک و همچنین کشورهای منطقه اورآسیا استقبال می‌کند.

‏«میخائیل میاسنیکوویچ» رییس شورای جمهوری مجلس ملی بلاروس نیز در این دیدار با تأکید بر اهمیت ارتقاء ‏سطح روابط سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و بلاروس، گفت: با برداشته شدن تحریم‌ها علیه ‏جمهوری اسلامی ایران زمان آن فرا رسیده که روابط اقتصادی فی‌مابین هر چه بیشتر تحکیم و تعمیق یابد.‏

رییس شورای جمهوری مجلس ملی بلاروس با اشاره به اراده و تفاهم روسای جمهور دو کشور برای افزایش ‏سطح روابط، بر گسترش همکاری در حوزه‌های علم و فناوری، اقتصادی، گردشگری، بین استانی و بین ‏پارلمانی، تأکید کرد. ‏

وی همچنین با تبریک فرا رسیدن سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی به ملت و دولت ایران افزود: رییس جمهوری ‏بلاروس در راستای تحکیم روابط دوجانبه در حال برنامه‌ریزی برای سفر رسمی به جمهوری اسلامی ایران است.

کد مطلب 3899257

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