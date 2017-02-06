«عمار حکیم» با «جلال طالبانی» دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، «عمار حکیم» رئیس ائتلاف ملی عراق با «جلال طالبانی» رئیس جمهور سابق عراق در السلیمانیه دیدار و درباره مسائل کشور رایزنی کرد.

این دیدار عمار حکیم پس از دیدار وی با نمایندگان دفتر سیاسی اتحادیه ملی کردستان با هدف بررسی راهکارهای حل مشکلات عراق صورت گرفت.

عمار حکیم که در روزهای اخیر به اربیل پایتخت اقلیم کردستان رفته است، پیش از این نیز با مسعود بارزانی رئیس اقلیم و دیگر مقامات این منطقه دیدار کرده بود.

گفتنی است، فواد معصوم رئیس جمهور عراق هم ساعاتی قبل با مسعود بارزانی در اربیل دیدار و درباره مسائل کشور رایزنی کرد.