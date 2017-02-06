نیروهای بومی در پروژه های عمرانی گلستان استفاده شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد تجری، شامگاه دوشنبه، در چهارمین شب از مراسم های دهه فجر که در مسجد جامع گلشن گرگان و با حضور مهندسین، کارمندان، جوانان و ورزشکاران و... برگزار شد اظهار کرد: در سازندگی و پروژه های استان از نیروهای بومی استفاده شود.

تجری افزود: مسئولان هر زمان به ظرفیت و توانایی های نیروی جوان توجه و اعتماد کردند، موفق شدند.

وی بیان کرد: شعار «استقلال آزادی جمهوری اسلامی» یکی از کلید واژه های انقلاب اسلامی ایران است که نماد واقعی آن در جامعه مهندسی کشور دیده می شود.

وی ادامه داد: نقش مهندسان در شکل گیری انقلاب و سال های پس از پیروزی آن بر هیچ کس پوشیده نیست.

تجری تصریح کرد: در حال حاضر بیش از هشت هزار نیروی متخصص در حوزه مهندسی در گلستان فعال هستند.

وی یادآور شد: با اعتماد کردن به نیروی جوان استان و سپردن پروژه های بزرگ به این قشر، شرایط توسعه سریع و آینده ای روشن را برای گلستان فراهم کنیم.

در این مراسم که با حضور آیت الله نورمفیدی نماینده ولی فقیه در استان برگزار شد علاوه بر تجلیل از نفرات برگزیده جامعه مهندسی و ورزشی، تعدادی از حضار خاطرات خود را درباره مبارزات انقلابی مردم شهرستان گرگان بیان کردند.